Ryba and The Witches: "Ginny" z synem Titusa

Na stronach Interii możecie premierowo zobaczyć teledysk "Ginny", który zapowiada nową płytę grupy Ryba and The Witches.

Kadr z teledysku "Ginny" Ryba and The Witches /materiały promocyjne

Pod koniec kwietnia do sklepów trafi drugi album Ryba and The Witches - album "Spell". Zapowiedzią tego materiału jest singel "Ginny".



Reklama

"To piosenka o wyjątkowo pociągającej kobiecie, swoistej femme fatale, która staje się obsesją zakochanego w niej mężczyzny" - czytamy w opisie.



Tekst utworu napisał Jacek Muszyński, syn Bartosza "Muchy" Muszyńskiego (wokal, syntezatory, gitara, bas).

Jacek Muszyński pojawia się też w klipie, w którym główne role zagrali Julia Shubina i Maks Pukacki, prywatnie syn Titusa z Acid Drinkers.



Wyreżyserowany przez Adama Rotnickiego teledysk nakręcono w różnych miejscach w Poznaniu (Słodownia Browar Pub, Muchos, Piano Bar Cafe&Restaurant); wykorzystano także archiwalne materiały zespołu.



Ryba and The Witches mają na koncie występy na Spring Break Festival, Malta Festival, Jarocin Festiwal i Nowe Męskie Granie.

Następca debiutanckiego albumu z 2014 r. zawierać będzie 12 utworów "z bardzo charakterystycznym wokalem, wypełnionych rockową, lekko 'zimnofalową' atmosferą jest swoistym hymnem na cześć kobiet i miłości".