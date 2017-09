Roztańczony PGE Narodowy w rytmie disco polo

Gwiazdy muzyki disco polo wystąpiły przed 50 tys. widzów na imprezie Roztańczony PGE Narodowy.

Zenek Martyniuk (Akcent) podczas koncertu Roztańczony PGE Narodowy /fot. Piotr Andrzejczak /MWMedia

Druga edycja imprezy pod nazwą Roztańczony PGE Narodowy to dalszy ciąg - po koncertach we Wrocławiu, Kobylnicy i Stężycy - świętowania 25-lecia Telewizji Polsat oraz ćwierćwiecza disco polo. W sobotę (23 września) w Warszawie wystąpiły największe gwiazdy disco polo i muzyki tanecznej.

Reklama

"Jest nas tu ponad pięćdziesiąt tysięcy! Stadion należy do was!" - ekscytował się Jerzy Mielewski.

"Już za chwilę na tej scenie zobaczymy czterech gigantów polskiej sceny disco" - zapowiedziała największe atrakcje Paulina Sykut-Jeżyna.

Koncert rozpoczął hiszpański wokalista Alvaro Soler z przebojami "Sofia" i "El Mismo Sol".

Clip Alvaro Soler Sofia

Sprawdź tekst utworu "Sofia" w serwisie Teksciory.pl!

Waldemar Kasta, raper, wokalista i spiker gal KSW, króla disco polo Zenka Martyniuka zapowiedział jako "The Green Eye Lover". To hasło odwołuje się do największego przeboju Zenka, czyli "Przez te oczy zielone". Lider grupy Akcent na scenę wjechał windą.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zenek Martyniuk najbardziej stylowy artysta ze świata disco polo Interia.tv

Kolejna gwiazda wieczoru także dostała specjalną zapowiedź po angielsku. "Get ready for the Weekend" - tak Kasta zapowiedział Radka Liszewskiego. Lider grupy Weekend zeskoczył w tłum, wykonując przeboje "Ona tańczy dla mnie" oraz "Za każdą chwilę z tobą". "Chcę was usłyszeć!" - zachęcał publiczność.

Clip Weekend Ona tańczy dla mnie

"The Boys are back in town! It's Marcin Miller time!" - usłyszeli widzowie. "To co? Śpiewa Warszawa?" - zapytał lider Boys, prezentując piosenki "Wolność" i "Szalona". "Zapomniałem tekstu" - stwierdził "szalony" Marcin Miller.

Clip Boys Szalona

Drugą część koncertu otworzył zespół MIG z utworami "Co ty mi dasz" oraz "Wymarzona". "Wróciliśmy migiem" - żartowała jedna z prowadzących, Agnieszka Kaczorowska, a potem na scenie pojawił się Krzysztof Ignaczak, mistrz świata w siatkówce, żeby na sportowo rozgrzać widownię.

Zestaw największych gwiazd disco polo dopełnił jeden z weteranów gatunku - zespół Bayer Full z "cesarzem disco" Sławomirem Świerzyńskim na czele, który przypomniał hit "Blondyneczka".

Na scenie PGE Narodowego pojawili się również After Party ("Nie daj życiu się" oraz "Ona lubi pomarańcze"), duet Long & Junior ("Tańcz, tańcz, tańcz" oraz "Kolorowa sukienka") i Exaited ("Dziś to powiem").

Na koniec ponownie pojawił się Alvaro Soler, który w duecie z Moniką Lewczuk wykonał "Libre", a potem otrzymał specjalną nagrodę: pamiątkowe serce. "Za serce do muzyki!" - podkreśliła Agnieszka Kaczorowska. Polska wokalistka już sama na scenie zaśpiewała jeszcze swój przebój "Ty i ja".

Clip Alvaro Soler Libre ft. Monika Lewczuk

Sprawdź tekst i tłumaczenie utworu "Libre" w serwisie Teksciory.pl!

Finał mógł być tylko jeden - "Wszyscy Polacy" w wykonaniu grupy Bayer Full.