Roztańczona Aurora (nowy teledysk "Queendom")

Po dwóch latach od wydania debiutanckiej płyty Aurora zapowiada wydanie drugiego albumu. Pierwszym singlem zwiastującym to wydawnictwo jest piosenka "Queendom", do której powstał również teledysk.

"Myślę, że ten utwór niesie ważne przesłanie" - mówi 21-letnia Norweżka o swoim nowym utworze. "Mój drugi album przedstawia szerszą perspektywę niż debiut. W świecie jest wiele dobra i zła. Jak śpiewam w 'Queendom', słabi są moimi lwami, a cisi moim chórem - kobiety dźwigające ciężar świata na swych ramionach będą moimi żołnierzami".

Zobacz teledysk "Queendom":



Aurora w wieku zaledwie 20 lat stała się jedną z najbardziej intrygujących i zarazem najpopularniejszych wokalistek w Norwegii. Sława artystki szybko przekroczyła granice rodzinnego kraju. Jej debiutancki album "All Demons Greeting Me As A Friend" spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem nie tylko w Norwegii, ale w całej Europie i USA.

Brytyjskie media, na czele z NME i The Guardian, wprost prześcigały się w peanach na temat niezwykłego talentu i zaskakującej skromności artystki. Aurora zaprezentowała się także polskiej publiczności podczas Kraków Live Festival w 2015 roku.

Przypomnijmy, że Aurora będzie w tym roku gwiazdą katowickiego OFF Festivalu.