Rosalie.: Sentymentalny powrót do lat 90. (nowy teledysk "Holding Back")

​Rosalie. zaprezentowała teledysk do utworu "Holding Back" wyprodukowanego przez Chloe Martini. Singel promuje debiutancka płytę wokalistki "Flashback".

Rosalie. promuje swój debiutancki album /Aleksander Kienitz /materiały prasowe

Album "Flashback" ukazał się 19 stycznia tego roku.

To płyta na wskroś przesiąknięta stylistyką R&B, czerpiącą z hip-hopu i współczesnej elektroniki. Przy pracy nad nim, Rosalie. skorzystała z pomocy wielu producentów, m.in. Hatti Vatti, Suwala, Bitaminy czy właśnie Chloe Martini.

"Jestem bardzo dumna z utworu 'Holding Back', bo to właśnie w nim udało się przemycić największą dawkę oldschoolowego R&B, które tak mocno mnie inspiruje" - podkreśla wokalistka.

Klip do utworu "Holding Back" to również nawiązanie do stylistyki lat 90. i klimatu teledysków namiętnie oglądanych na MTV. Duża w tym zasługa stylizacji, za które odpowiedzialna była Ewelina Gralak, jedna z najbardziej charakterystycznych postaci polskiego street fashion.

Rosalie. ma za sobą pierwszą część trasy koncertowej, podczas której odwiedziła 10 miast. W kwietniu artystka wystąpi m.in. w Białymstoku i Sopocie, a także uświetni galę rozdania nagród plebiscytu Sanki 2018 (7 kwietnia, Grizzly Gin Bar, Warszawa), którego została laureatką.

Zobacz teledysk "Holding Back":