Roger Waters po latach (nowa płyta "Is This the Life We Really Want?")

19 maja ukaże się pierwsza solowa płyta Rogera Watersa po prawie 25-letniej przerwie - "Is This the Life We Really Want?".

Roger Waters szykuje nową płytę studyjną /fot. Kevin Winter / Getty Images

Na razie poza datą premiery i tytułem nowej płyty poznaliśmy tylko niespełna 40-sekundowy fragment muzyki, którą Roger Waters opublikował w sieci.

Wideo Roger Waters new album - "Is This The Life We Really Want?"

Poza króciutką zapowiedzią "Is This the Life We Really Want?" były lider Pink Floyd ogłosił dodatkowe koncerty w ramach północnoamerykańskiej trasy "Us + Them".

Podczas tych ponad 50 koncertów (od końca maja do końca października) Waters prezentował będzie utwory z płyt "The Dark Side of the Moon", "The Wall", "Animals" i "Wish You Were Here". Pojawić się mają też jakieś nowe utwory.

Za produkcję następcy "Amused to Death" (1992) ma odpowiadać Nigel Godrich, współpracownik m.in. Radiohead, Becka, Travis i Paula McCartneya.

W 2005 r. Waters wydał jeszcze album z muzyką napisaną do opery "Ça Ira".