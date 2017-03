Robert Makłowicz "śpiewa" Lady Gagę ("Just Pilaw")

Ta wersja utworu Lady Gagi "Just Dance" ma szansę podbić serca polskich internautów. Wszystko za sprawą Roberta Makłowicza, który w coverze stworzonym przez twórcę internetowego JankO Muzykanta, śpiewa utwór wokalistki.

Robert Makłowicz podbija serca internautów /M. Lasyk /Reporter

"Robert Makłowicz podczas pobytu w Armenii postanawia pokazać Polakom kilka ciekawych rzeczy... w tym przepyszny, miejscowy pilaw" - czytamy w opisie filmiku, który w sieci pojawił się 21 lutego, ale to w marcu zaczął cieszyć się coraz większą popularnością.

Jako podkład do filmu o Makłowiczu internauta wykorzystał utwór Lady Gagi "Just Dance" z 2008 roku (płyta "The Fame"). Materiał zmontowany został z dwóch odcinków programu prezentera w Armenii i Hiszpanii.

Robert Makłowicz to prezenter telewizyjny, dziennikarz, publicysta, podróżnik i krytyk kulinarny. Znany jest m.in. z programu "Makłowicz w podróży" oraz "Bake Off ale ciacho".

Zobacz klip "Just Pilaw":