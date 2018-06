Robert i Monika Gawlińscy: Bardzo lubimy być ze sobą

Z okazji składankowej płyty "26/26" grupy Wilki Robert Gawliński z żoną Moniką odwiedzili "Dzień dobry TVN".

Monika i Robert Gawlińscy są małżeństwem już ponad 30 lat /Kamil Piklikiewicz/DDTVN / East News

W połowie maja ukazał się album "26/26", którym grupa Wilki dość nietypowo podsumowała jubileusz 26-lecia.

Na pierwszej płycie znalazły się największe przeboje zespołu z początkowej działalności, od "Son Of The Blue Sky", "Elli Lama Sabachtani", poprzez "Sen o Warszawie", "Jeden raz odwiedzamy świat", do "Moja Baby" i "Folkowy".

Druga płyta zawiera utwory, które zespół nagrał w późniejszym okresie działalności, poczynając od "Baśki" do jedynej premierowej piosenki "Na krawędzi życia".

W teledysku do tego ostatniego nagrania wystąpili Robert Gawliński i jego żona Monika. Para może się pochwalić jednym z najdłuższych staży w rodzimym show-biznesie - we wrześniu 2017 r. świętowała 30. rocznicę ślubu.

"Jesteśmy jacyś syjamscy tacy strasznie, bardzo lubimy być ze sobą po prostu" - komentuje wokalista w "Dzień dobry TVN".



"Jak mąż ma dobry charakter, to się udaje" - podkreśla Monika Gawlińska.

Lider grupy Wilki swoją ukochaną poznał w 1983 roku, podczas koncertu dowodzonej przez siebie formacji Madame, którego Monika była fanką.

We wrześniu 1987 roku, trzy dni przed datą ślubu, wokalista dowiedział się, że jest poważnie chory. Na szczęście udało mu się pokonać nowotwór mózgu.



Monika Gawlińska jest menedżerką Wilków. Napisała też tekst piosenki "Crazy Summer" z płyty "Przedmieścia" (1993).

