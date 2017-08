Robbie Williams: Przytyłem przez brak seksu z przypadkowymi kobietami

Robbie Williams przyznał, ze w ostatnim czasie przybrał na wadzę. Jako przyczynę podał zamienienie seksu z przypadkowymi kobietami na jedzenie ciasta.

Robbie Williams (na zdjęciu z żoną, Aydą Field) wytłumaczył, dlaczego tyje / BabiradPicture/REX/Shutterstock /East News

Brytyjski wokalista promuje obecnie swoją płytę "The Heavy Entertainment Show" na światowej trasie koncertowej. Obecnie koncertuje w Europie, jednak zanim zaczął tą część trasy, pojawił się też w australijskim programie "Today", gdzie opowiadał m.in. o swojej sylwetce.

W pewnym momencie Robbie Williams postanowił zażartować, że przytył w ostatnim czasie kilka kilogramów, gdyż zamiast przygodnego seksu wybrał ciasto.

"To interesujące, gdy porównamy mnie teraz przy żonie oraz gościa, którym byłem kiedyś. Są różne sposoby chudnięcia i przybierania na wadze. Seks z przypadkowymi kobietami sprawiał, że zrzucałem wagę. Jaka jest jego odwrotność? Ciasto! Więcej ciasta i węglowodanów" - mówił Williams.

Dodatkowo wokalista w tym roku przyznał, że cierpi na zaburzenia odżywiania, które są związane ze snem.

"Robię bardzo dziwną rzecz, trwa to od ponad roku. W trakcie snu wstaję i idę jeść. Nie robię tego celowo. Nie jestem nawet świadomy, że to robię - to się po prostu dzieje. A podczas snu nie chcę jagnięciny, ale cukier - mnóstwo cukru" - mówił Williams na swoim wideo-blogu.

Przypomnijmy, że Robbie Williams jest w szczęśliwym związku małżeńskim z Aydą Field od 2010 roku. Para ma dwójkę dzieci - Thedorę "Teddy" Rose i Charltona Valentine’a.