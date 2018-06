Brytyjski wokalista swoim niespodziewanym gestem do kamery wywołał spore zamieszanie. Za środkowy palec swoich widzów przeprosił amerykański nadawca mistrzostw świata – stacja Fox.

Zachowanie Robbiego Williamsa podczas występu w Moskwie wywołało burzę /Matthias Hangst /Getty Images

Podczas ceremonii otwarcia tegorocznego mundialu w Rosji przed publicznością na Stadionie Łużniki zaprezentował się Robbie Williams oraz śpiewaczka operowa Aida Garifullina.

Reklama

Brytyjczyk podczas krótkiego występu wykonał cztery piosenki - "Let Me Entertain You", "Feel", "Angels" oraz "Rock DJ".



Posłuchaj i sprawdź tekst piosenki "Rock DJ" w serwisie Teksciory.pl!

Podczas ostatniego numeru Williams podszedł do kamery i po słowach "if you think I did this for free" (ang. "jeśli myślicie, że zrobiłem to za darmo") pokazał do niej środkowy palec.



Wideo Robbie Williams middle finger World cup

Gest gwiazdora zobaczyło kilkadziesiąt milionów widzów na całym świecie, nic więc dziwnego, że był on jednym z najczęściej komentowanych momentów pierwszego dnia mundialu.

Williams w żaden sposób nie ustosunkował się do całej sytuacji, co doprowadziło do licznych dyskusji na temat jego motywów. Większość komentujących widzi w geście jego ripostę na krytykę, która spadła na piosenkarza zaraz przed startem imprezy. Zarzucano mu, że sprzedał się Rosji i Władimirowi Putinowi.

"Jest wiele możliwości zarabiania pieniędzy przez Robbiego Williamsa, ale sprzedawanie się rosyjskiemu dyktatorowi nie powinno być jednym z nich. Wstydź się" - napisał przedsiębiorca i aktywista Bill Browder po zaproszeniu wokalisty na mundial.

Jeszcze inna teoria mówi o tym, że Williams pokazał środkowy palec właśnie prezydentowi Rosji, który znany jest ze swojej niechęci do środowiska LGBTQ, mocno wspieranego przez piosenkarza.



Robbie Williams i Aida Garifullina na ceremonii otwarcia mundialu (15 czerwca 2018 r.) 1 7 Robbie Williams i i Aida Garifullina Autor zdjęcia: Shaun Botterill Źródło: Getty Images 7

Na oficjalne stanowisko Williamsa nie czekała natomiast stacja Fox, która wraz z Telemundo ma prawa do pokazywania Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej w Rosji w Stanach Zjednoczonych (transmitują mecze w języku angielskim i hiszpańskim).

"Ceremonia otwarcia mistrzostw była wyprodukowana przez podmiot zewnętrzny i transmitowana przez telewizję Fox. Z uwagi na przekaz na żywo, nie wiedzieliśmy, co stanie się podczas występu Robbiego Williamsa i przepraszamy" - czytamy w oświadczeniu.



W pierwszym meczu mundialu gospodarz turnieju, Rosja, pokonał 5 do 0 Arabię Saudyjską.