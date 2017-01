Riverside: Musimy powrócić do życia

Pod koniec kwietnia ruszy trasa "Towards The Blue Horizon Tour" grupy Riverside. Tym samym warszawski zespół ogłosił, że powraca do aktywności scenicznej po śmierci gitarzysty Piotra Grudzińskiego.

Przypomnijmy, że 21 lutego 2016 r. w wieku niespełna 41 lat nieoczekiwanie zmarł gitarzysta Riverside Piotr Grudziński. Przyczyną śmierci było nagłe zatrzymanie krążenia.

Pod koniec września żyjący członkowie Riverside (wokalista i basista Mariusz Duda, perkusista Piotr Kozieradzki i klawiszowiec Michał Łapaj) ogłosili, że zespół będzie kontynuował działalność jako trio. 21 października ukazał się dwupłytowy, instrumentalny album "Eye Of The Soundscape", będący kompilacją utworów z lat 2007-2015 oraz nowych, nagranych na początku 2016 roku.

Pierwszy koncert po przerwie, z udziałem gości specjalnych, odbędzie się 25 lutego w klubie Progresja w Warszawie (to w tym miejscu niemal 13 lat temu grupa po raz pierwszy wystąpiła w nowym składzie z Michałem Łapajem, który zastąpił Jacka Mielnickiego). Bilety zostały wyprzedane w ciągu jednego dnia, dlatego zorganizowano drugi koncert (26 lutego).

Teraz muzycy ogłaszają regularny powrót do koncertowania.



"Po dwóch specjalnych wieczorach w lutym, które z wiadomych względów będą niepowtarzalne i jedyne w swoim rodzaju, zaplanowaliśmy dla Was dwie odsłony specjalnej trasy koncertowej, którą postanowiliśmy nazwać 'Towards The Blue Horizon Tour'" - czytamy w oświadczeniu na Facebooku.

Na razie nie poznaliśmy jeszcze nazwiska muzyka, który pojawi się zamiast Grudzińskiego.



"Podczas trasy zagra z nami gitarzysta, dzięki któremu nasza muzyka zabrzmi tak jak powinna, nie tylko dlatego, że jest bardzo dobrym muzykiem, ale przede wszystkim dlatego, że ma w sobie skromność i pokorę, która dla nas na scenie zawsze była niezwykle ważna. Dodatkowo zaprezentujemy masę kompozycji, które zagramy po raz pierwszy w swojej karierze. Do naszych występów dołączą też emocje, jakich wcześniej nie czuliśmy. Wspólnie z Wami chcielibyśmy się im poddać i sprawić, by każdy z naszych utworów zabrzmiał potężnie jak nigdy" - zapowiadają.

"Stajemy się innym zespołem, dojrzalszym, poważniejszym, naznaczonym przez życie. Jednak mimo braku Grudnia, który zawsze będzie z nami obecny, wciąż jesteśmy przede wszystkim zespołem koncertowym. Co już całkiem niedługo udowodnimy Wam podczas 'Towards The Blue Horizon Tour'. Pamiętajcie - 'This is not the end, this is not the time'" - podkreślają członkowie Riverside.

Pierwsza część trasy obejmie dziewięć miast w Polsce (lista poniżej), a także 17 występów w Niemczech, Francji, Hiszpanii, Holandii, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii.



20.04. - Olsztyn, Nowy Andegrant

21.04. - Gdańsk, Stary Maneż

22.04. - Poznań, B17

23.04. - Wrocław, A2

26.04. - Wałbrzych, Stara Kopalnia

27.04. - Katowice, Mega Club

28.04. - Bielsko Biała, Rude Boy

29.04. - Bydgoszcz, MCK

30.05. - Kraków, Łaźnia.

