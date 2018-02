Rita Ora zagra w filmie o Pokemonach

Rita Ora otrzymała rolę w filmie "Detective Pikachu" rozgrywającym się w świecie Pokemonów.

Rita Ora znów wystąpi w filmie /Nick Harvey/REX/Shutterstock / East News

Film w reżyserii Roba Lettermana ("Rybki z ferajny", "Podróże Guliwera", "Gęsia skórka") powstanie na podstawie gry "Detective Pikachu". Premierę obrazu zaplanowano na 10 maja 2019 roku.

Tytułowym bohaterem jest inteligentny detektyw rozwiązujący różne zagadki. W tej roli obsadzono Ryana Reynoldsa. Oprócz niego w filmie wystąpią Justice Smith, Kathryn Newton, Bill Nighy, Chris Geere i Suki Waterhouse.

W obsadzie znalazła się również Rita Ora. Nie jest to filmowy debiut wokalistki, bowiem wcześniej mogliśmy ją oglądać w takich produkcjach jak "Do utraty sił", "Szybcy i wściekli 6" czy "Pięćdziesiąt twarzy Greya" i jego sequele.

Rita Ora promuje obecnie utwór "For You", który nagrała z Liamem Payne'em do "Nowego oblicza Greya".