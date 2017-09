Rita Ora poprowadzi MTV EMA 2017

12 listopada w Londynie odbędzie się tegoroczna gala rozdania nagród MTV EMA. Ujawniono, że ceremonię poprowadzi wokalistka Rita Ora.

Rita Ora poprowadzi galę MTV EMA 2017 /Gillespie / Splash News / East News

"Jestem tak podekscytowana, że poprowadzę tegoroczne MTV EMA w moim rodzinnym mieście! Wciąż pamiętam, jak dużo frajdy miałam podczas mojej pierwszej gali w 2012 roku, kiedy zaśpiewałam 'RIP'. Nie mogę się doczekać kiedy wrócę na scenę, poprowadzę galę i dam parę fajnych występów" - komentuje Rita Ora.

Niespełna 27-letnia wokalistka przyszła na świat w Prisztinie (dzisiejsze Kosowo), ale jej rodzina przeniosła się do Londynu, gdy Rita miała niespełna rok.



Ora ma na koncie osiem nominacji do MTV EMA, ale na razie nie zdobyła żadnej statuetki.

W tym roku wokalistka zaprezentowała przebój "Your Song", współpracował z Avicii przy "Lonely Together", a razem ze swoją przyjaciółką Charlie XCX i RAYE nagrały utwór "Girls". Poza tym była jurorką w "The X Factor" oraz prowadziła program "America's Next Top Model".

Clip Rita Ora Your Song

Sprawdź tekst utworu "Your Song" w serwisie Teksciory.pl!

Najwięcej nagród podczas MTV EMA 2016 zgarnął nieobecny na gali Justin Bieber. Wokalista triumfował w kategoriach najwierniejsi fani, najlepsza piosenka ("Sorry") i najlepszy artysta z Kanady.

MTV EMA 2016: Bebe Rexha i jej przebieranki 1 8 Prowadzącą galę MTV EMA 2016 w Rotterdamie była Bebe Rehxa. Autor zdjęcia: Ian Gavan Źródło: Getty Images 8