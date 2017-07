Rita Ora podkochiwała się w księciu Harrym

Brytyjska wokalistka w trakcie programu "The Morning Show" opowiedziała o swojej sympatii do księcia Harry’ego.

Rita Ora obecnie promuje swój nowy singel "Your Song". Z tej okazji wybrała się do Stanów Zjednoczonych. Pojawiła się m.in. w programie "The Morning Show" Elvisa Durana.

W pewnym momencie rozmowa zeszła na temat księcia Harry'ego. Ora przyznała, że nie byłaby w stanie uwieść księcia Harry’ego jego partnerce, gdyż na samą myśl o spotkaniu zaczęłaby się denerwować.

Wokalistka przyznała, że jest ogromną fanką rodziny królewskiej. "Kto nie kocha księcia Harry’ego?" - zapytała Ora, po czym dodała, że nie byłaby w stanie zbyt długo z nim rozmawiać, gdyż byłaby tak zawstydzona, że z wrażenia upadłaby na podłogę.

W tej samej audycji Ora wykonała wspominany singel "Your Song", który napisał dla niej inny rudowłosy mężczyzna, Ed Sheeran.

Piosenkarka przygotowuje się do wydania drugiego albumu. Jej debiutancki krążek ukazał się w 2012 roku.



