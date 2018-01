Rita Ora i Liam Payne: Zobacz teledysk "For You" z filmu "Nowe oblicze Greya"

Poniżej możecie zobaczyć teledysk do piosenki "For You" Rity Ory i Liama Payne'a nagranej na potrzeby sagi "Pięćdziesiąt twarzy Greya".

Rita Ora na czerwonym dywanie podczas gali Grammy 2018 /Jamie McCarthy /Getty Images

Pod koniec grudnia zeszłego roku Rita Ora i Liam Payne ogłosili współpracę nad kawałkiem do ścieżki dźwiękowej nadchodzącej, ostatniej części sagi "Pięćdziesięciu twarzy Greya", czyli "Nowe oblicze Greya".

Clip Liam Payne For You (Fifty Shades Freed) - & Rita Ora

Teraz do sieci trafił teledysk do ich wspólnego nagrania "For You". W klipie jednak nie pojawiają się ujęcia z filmu.



Za reżyserię wideo odpowiada Hannah Lux Davis, która pracowała wcześniej z m.in. Fifth Harmony, Demi Lovato, Arianą Grande, Nicki Minaj, Davidem Guettą, Bebe Rexhą, Ciarą, Meghan Trainor i Becky G. Na koncie ma m.in. dwie statuetki MTV VMA.

Premiera "Nowego oblicza Greya" czeka nas w walentynki 2018 roku. Będzie to ostatnia część o romansie Christiana Greya i Anastasii Steele, w których wcielają się Jamie Dornan i Dakota Johnson. Z pewnością w nadchodzącym filmie będziemy świadkami ślubu pary.

W filmie gra też Rita Ora, która wciela się w rolę młodszej siostry Christiana, Mii Grey.