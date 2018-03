Ringo Starr odebrał tytuł szlachecki od księcia Williama

We wtorek (20 marca) w Pałacu Buckingham pojawił się Ringo Starr, który od księcia Williama odebrał tytuł szlachecki przyznany mu przez królową Elżbietę II.

Ringo Starr przed Pałacem Buckingham /John Stillwell - WPA Pool /Getty Images

Ringo Starr znalazł się na liście wyróżnionych przez królową Elżbietę II, która tradycyjnie ogłasza ją 1 stycznia.

Za muzyczne i charytatywne dokonania tytułami szlacheckimi nagrodziła m.in. Starra i Barry'ego Gibba z grupy Bee Gees.

Wśród wyróżnionych przez królową znaleźli się także m.in. wokalista Marc Almond z Soft Cell (oficer orderu - OBE) i raper Wiley (członek orderu - MBE).

Wokalista i perkusista The Beatles w 1965 r. otrzymał tytuł Członka Orderu Imperium Brytyjskiego (MBE) i to wówczas po raz ostatni pojawił się w Pałacu Buckingham. Po 53 latach powrócił do siedziby królowej, jednak tym razem bez swoich kolegów z Fab Four. Tytułem sir wcześniej nagrodzono Paula McCartneya. Pozostali członkowie The Beatles - John Lennon i George Harrison - już nie żyją (zmarli odpowiednio w 1980 i 2001 r.).

Starr w rozmowie z BBC zdradził, że na kilka dni przed ceremonią spotkał się z McCartneyem, który doradził mu, żeby po prostu się uśmiechał.

"To dla mnie wiele znaczy. To zaszczyt i przyjemność zostać doceniony za moją muzykę i działalność charytatywną. Ale trochę byłem zdenerwowany" - mówił 77-letni muzyk.