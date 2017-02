Rihanna w zapowiedzi ostatniego sezonu "Bates Motel"

Pochodząca z Barbadosu wokalistka w piątym sezonie serialu "Bates Motel" wcieli się w rolę kultowej bohaterki Marion Crane.

"Bates Motel" to amerykański serial grozy stworzony przez Roberta Blocha. Serial stanowi prequel do filmu Alfreda Hitchcocka "Psychoza" z 1960 roku. Do tej pory widzowie mogli zobaczyć cztery sezony produkcji.

W sieci pojawił się trailer zapowiadający ostatnie epizody serialu. Widzimy w nim m.in. Rihannę, która wcieli się w postać Marion Crane, znanej z kultowej sceny pod prysznicem w filmie "Psychoza".

"Była przeurocza i ciężko pracowała na planie" - mówiła o piosenkarce Kerry Ehrin. "Odcinki, w których występuje łączą świat 'Bates Motel' i 'Psychozy'. To pierwszy i jednym raz, kiedy wchodzimy w 'Psychozę'" - dodała.



Emisja pierwszego odcinka finałowej serii zaplanowana została na 20 lutego.



Zobacz trailer "Bates Motel":



Wideo Bates Motel: Rihanna as Marion Crane - First Look | Premieres Feb 20 | A&E

Fragment filmu "Psychoza":

Wideo The Shower - Psycho (5/12) Movie CLIP (1960) HD