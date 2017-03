Rihanna pod prysznicem w "Bates Motel"

W sieci pojawił się fragment serialu "Bates Motel", w którym Rihanna odtworzyła słynną scenę prysznicową z filmu "Psychoza",

"Bates Motel" to amerykański serial grozy stworzony przez Roberta Blocha. Serial stanowi prequel do filmu Alfreda Hitchcocka "Psychoza" z 1960 roku. 20 lutego wystartował piąty sezon produkcji.

Rolę Marion Crane otrzymała Rihanna. "Była przeurocza i ciężko pracowała na planie" - mówiła producentka Kerry Ehrin. "Odcinki, w których występuje, łączą świat 'Bates Motel' i 'Psychozy'. To pierwszy i jednym raz, kiedy wchodzimy w 'Psychozę'" - dodała.

Wypowiedzi dot. serialu wywołały sporo spekulacji na temat tego, czy na małym ekranie zostanie zaprezentowana słynna scena pod prysznicem z "Psychozy". Ostatecznie fragment z Rihanną trafił do jednego z odcinków, jednak w nieco zmienionej wersji.

"Chcieliśmy jednocześnie złożyć hołd tej kultowej scenie i wpasować ją w naszą historię. Nie chcieliśmy kopiować filmu Hitchcocka" - opowiedziała Ehrin w rozmowie z The Hollywood Reporter.



Zobacz scenę pod prysznicem z Rihanna:



