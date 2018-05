Rihanna kusi na Instagramie. Tak reklamuje swoją linię produktów

1 13

Robyn Rihanna Fenty, znana na całym się jako Rihanna, 20 lutego 2018 kończy 30 lat. Wokalistka urodziła się w St. Michael na Barbadosie. Zadebiutowała w 2005 roku albumem "Music of the Sun", a dziś - kilkanaście lat później – może pochwalić się ośmioma albumami studyjnymi, wieloma światowymi przebojami oraz ponad 50 milionami sprzedanych płyt. Ale to nie wszystko. Rihanna to też bizneswoman, filantropka, a nawet aktorka. Spełnia się na różnych płaszczyznach - projektuje własne ubrania, wydaje linię kosmetyków i perfum.