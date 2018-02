Rhye z nowym teledyskiem "Song For You"

Kanadyjski muzyk Rhye zaprezentował teledysk do singla "Song For You" z jego nowej płyty "Blood".

Rhye promuje nową płytę /Mike Windle /Getty Images

Wydany 2 lutego album "Blood" to druga płyta w dyskografii Kanadyjczyka Michaela Milosha występującego pod pseudonimem Rhye.

Singlem promującym ten materiał jest utwór "Song For You", do którego powstał również teledysk. Za jego reżyserię odpowiada autor oraz jego dziewczyna Genevieve Medow-Jenkins.

W parę głównych bohaterów teledysku wcielili się natomiast Nathalie Kelley oraz Christopher Brochu.

Rhye zadebiutował w 2013 roku płytą "Woman".

Zobacz teledysk "Song For You":