Revolver! i rock'n'rollowa "Kołysanka"

Formacja Revolver! zaprezentowała trzecią odsłonę debiutanckiej płyty. Kompozycji zatytułowanej ”Kołysanka” towarzyszy teledysk.

Choć zespół Revolver! zadebiutował przed dwoma laty (singlem "Twój dom") to jego początki sięgają końca lat 90., kiedy to została nagrana sekcja rytmiczna do kilku pierwszych utworów.

W 2015 roku formacja - w składzie: Michał Kaim (wokal), Mariusz Nałęcz-Nieniewski (pomysłodawca projektu, autor większości utworów, gitara), Wojciech Kuzyk (gitara basowa), Jarosław Szlagowski (perkusja), Jacek Korzeniowski (gitary, instrumenty klawiszowe) oraz Janek Pęczak (gitara) - dokończyła nagrany wcześniej materiał, stworzyła kilka nowych utworów i zapowiedziała wydanie płyty.

Piosenka zatytułowana "Kołysanka" jest trzecią odsłoną krążka. Po kompozycji "Twój dom", do rozgłośni radiowych trafił utwór "Za Ciebie".



Najnowszy singel zespołu został zobrazowany teledyskiem, za który odpowiada agencja Redrum Image.

Obecnie, obok Michała Kaima, Mariusza Nałęcz-Nieniewskiego i Jacka Korzeniowskiego, grupę Revolver! tworzą basista Leszek Żygłowicz i perkusista Łukasz Kutyński.