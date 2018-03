Red Lips zremiksowany ("Warto wierzyć w ludzi")

Poniżej możecie posłuchać klubowego remiksu utworu "Warto wierzyć w ludzi" grupy Red Lips i Rocha Poliszczuka.

Wokalistką Red Lips jest Ruda AKPA

Za remiks "Warto wierzyć w ludzi" odpowiada DJ Refresh.



"Nasz przyjaciel z czasów kiedy to Red Lips nie miało jeszcze swojej nazwy, kanciapy na próby ani nawet swojego materiału skontaktował się z nami po kilku latach milczenia" - opowiadają Ruda (wokal) i Łukasz Lazer (gitara) stojący na czele zespołu.

"My zaczęliśmy intensywnie koncertować po Polsce od 2013 roku a Refresh rozkręcał swoja firmę Event Boutique - napisał, że właśnie usłyszał nasz nowy singel 'Warto wierzyć w ludzi' w radiu i bardzo spodobał mu się utwór w związku z czym postanowił się do nas odezwać z propozycją zrobienia wersji klubowej naszego singla" - dodają.

Wideo RED LIPS & ROCH - "Warto wierzyć w ludzi" / Dj Refresh remix (Audio)

Piosenka "Warto wierzyć w ludzi" powstałą we współpracy z Rochem Poliszczukiem, który jest współautorem największego przeboju grupy Red Lips - "To co nam było" (ponad 31 mln odsłon).

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Red Lips To co nam było

Przypomnijmy, że Ruda obecnie występuje w programie "Twoja twarz brzmi znajomo". W pierwszym odcinku wcieliła się w Kasię Kowalską, zajmując czwarte miejsce.

Wideo Joanna "Ruda" Lazer jako Kasia Kowalska - Twoja Twarz Brzmi Znajomo

W sobotę (10 marca) będzie Krzysztofem Cugowskim z Budki Suflera.



Clip Red Lips Warto wierzyć w ludzi - & ROCH

W dziewiątej edycji "Twoja twarz brzmi znajomo" poza Rudą występują także aktorzy Andrzej Młynarczyk (właśnie odszedł z "M jak miłość", grał policjanta Tomasza Chodakowskiego), Anna Guzik ("Na Wspólnej", laureatka "Tańca z gwiazdami") i Iza Miko (uczestniczka "Azja Express") oraz wokaliści Natalia Krakowiak ze Studio Buffo (brała udział w m.in. "The Voice of Poland"), Filip Lato (uczestnik siódmej edycji "The Voice of Poland", znany ze współpracy z chórem Sound'n'Grace - przebój "100"), Jan Traczyk (programy "The Voice of Poland", "Must Be The Music", "Szansa na sukces", główna rola w musicalu "Piloci" w Teatrze Roma, Studio Accantus) i Krzysztof Szczepaniak (Studio Accantus, znany aktor dubbingowy).

Wideo Ruda i Łukasz Lazer (Red Lips) wzięli ślub w Tajlandii (Dzień Dobry TVN/x-news)