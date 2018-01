Red Lips: Ruda świętowała urodziny w Tajlandii

Na chwilę przed rozpoczęciem nagrań do programu "Twoja twarz brzmi znajomo" Ruda z grupy Red Lips wyskoczyła na krótki urlop do Tajlandii.

Ruda (Red Lips) wróciła z krótkiego urlopu w Tajlandii AKPA

W połowie stycznia Ruda (Joanna Lazer), wokalistka grupy Red Lips, skończyła 30 lat. Z okazji okrągłych urodzin Ruda wraz z mężem, gitarzystą Red Lips Łukaszem Lazerem spędzili kilka dni na odpoczynku w Tajlandii.

Wideo Ruda i Łukasz Lazer (Red Lips) wzięli ślub w Tajlandii (Dzień Dobry TVN/x-news)

Miejsce nie jest przypadkowe - to w tym egzotycznym kraju niespełna dwa lata wcześniej wzięli ślub.

"Uciekłam na krótko", "za chwilę wracam" - takie hasztagi pojawiły się pod zdjęciami z wypadu, które opublikowała na Instagramie.

Po powrocie z Tajlandii muzycy nie mieli zbyt dużo wolnego czasu - kolejnym etapem przygody jest Walencja w Hiszpanii, gdzie kręcone są zdjęcia do nowego singla nagranego we współpracy z Rochem Poliszczukiem (współautorem ich największego przeboju "To co nam było"). Nowy utwór ma pojawić się już w lutym.

W nadchodzącej, dziewiątej edycji "Twoja twarz brzmi znajomo" poza Rudą wystąpią także aktorzy Andrzej Młynarczyk (właśnie odszedł z "M jak miłość", grał policjanta Tomasza Chodakowskiego), Anna Guzik ("Na Wspólnej", laureatka "Tańca z gwiazdami") i Iza Miko (uczestniczka "Azja Express") oraz wokaliści Natalia Krakowiak ze Studio Buffo (brała udział w m.in. "The Voice of Poland"), Filip Lato (uczestnik siódmej edycji "The Voice of Poland", znany ze współpracy z chórem Sound'n'Grace - przebój "100"), Jan Traczyk (programy "The Voice of Poland", "Must Be The Music", "Szansa na sukces", główna rola w musicalu "Piloci" w Teatrze Roma, Studio Accantus) i Krzysztof Szczepaniak (Studio Accantus, znany aktor dubbingowy).

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Red Lips To co nam było

Pierwsza edycja "TTBZ" (wiosna 2014 r.) okazała się sukcesem, przyciągając średnio ponad 3 mln widzów. Ósmy sezon oglądało średnio 1,71 mln widzów, co i tak dało Polsatowi pozycję lidera rynku w czasie nadawania programu. Cennikowe wpływy reklamowe wokół premierowych odcinków wyniosły 28,59 mln zł.