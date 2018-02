Red Lips i Roch znowu razem ("Warto wierzyć w ludzi")

"Warto wierzyć w ludzi" to nowy singel grupy Red Lips i Rocha Poliszczuka.

Ruda (Red Lips) w Walencji na planie teledysku "Warto wierzyć w ludzi"

Roch Poliszczuk jest współautorem największego przeboju grupy Red Lips - "To co nam było" (ponad 31 mln odsłon).

Po ponad czterech latach ponownie połączyli siły, by razem nagrać utwór "Warto wierzyć w ludzi".

"Singel zaskakuje oszczędną aranżacją i subtelnością brzmienia, które idzie w parze z bardzo pozytywnym przekazem tekstowym" - czytamy w zapowiedzi.



"W dzisiejszym cyfrowym świecie, w którym ludzie boją się wychylić wzrok ponad telefon, my uśmiechamy się do nich szeroko i mówimy, że musimy o siebie dbać i dawać sobie radość każdego dnia drobnymi gestami i zwykłymi słowami. Odważyliśmy się nawet polecieć do innego kraju, aby przekazać różnym ludziom symboliczne serce, będące gestem szacunku dla drugiego człowieka bez względu na to w jakim języku mówi, jaki ma kolor skóry lub jakiego jest wyznania" - opowiada Ruda, wokalistka Red Lips, którą wiosną zobaczymy w programie "Twoja twarz brzmi znajomo".

"Bardzo lubię pracować z Rudą i Lazerem [gitarzysta i kompozytor Red Lips, prywatnie mąż Rudej], często rodzą się z naszej współpracy ciekawe brzmienia. Tym razem postanowiliśmy poruszyć temat wiary w ludzi. Chcieliśmy przypomnieć innym że warto otworzyć się na drugiego człowieka" - dodaje Roch.

Zdjęcia do teledysku zarejestrowano w formie dokumentacji z podróży do Walencji, podczas której muzycy rozdawali przypadkowo spotkanym przechodniom balonowe serca w geście przyjaźni. Projekt zrealizowany został dzięki uprzejmości i zaangażowaniu przewodników z ekipy Valencia City By Night. Klip będzie miał premierę w czwartek 22 lutego.

W nadchodzącej, dziewiątej edycji "Twoja twarz brzmi znajomo" poza Rudą wystąpią także aktorzy Andrzej Młynarczyk (właśnie odszedł z "M jak miłość", grał policjanta Tomasza Chodakowskiego), Anna Guzik ("Na Wspólnej", laureatka "Tańca z gwiazdami") i Iza Miko (uczestniczka "Azja Express") oraz wokaliści Natalia Krakowiak ze Studio Buffo (brała udział w m.in. "The Voice of Poland"), Filip Lato (uczestnik siódmej edycji "The Voice of Poland", znany ze współpracy z chórem Sound'n'Grace - przebój "100"), Jan Traczyk (programy "The Voice of Poland", "Must Be The Music", "Szansa na sukces", główna rola w musicalu "Piloci" w Teatrze Roma, Studio Accantus) i Krzysztof Szczepaniak (Studio Accantus, znany aktor dubbingowy).