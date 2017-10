Red Lips i Łobuzy imprezują razem (teledysk "Mamo!")

Poniżej możecie zobaczyć premierowo teledysk "Mamo!" - efekt współpracy grup Red Lips i Łobuzy.

Red Lips i Łobuzy połączyli siły

"Kolektyw Red Lips & Łobuzy został zainspirowany takimi duetami jak Foo Figters & Rick Astley, czy Metalica & Lady Gaga. Jest to romans niepokornego rock'n'rolla i szalonego disco. Z jednej strony przesterowane riffy gitarowe, rockowa energia koncertowa i chrypiące wokale, a z drugiej taneczne bity, przebojowe, lekkie melodie i dowcipne teksty, które podbiły wszystkie kluby i dyskoteki w Polsce" - czytamy w zapowiedzi.

Łobuzy reklamują się jako przedstawiciele nowego nurtu - Disco Yolo. Ekipa zadebiutowała w połowie 2015 r. teledyskiem "Ona czuje we mnie piniądz". Klip zyskał status przeboju - do tej pory został odtworzony ponad 70 mln razy.

- Przesterowane gitary, grooviące bębny i tłuste basy to jest coś, co mnie i Rudą kręci, do tego Red Hotowe melodie i Kravitzowe riffy, i tak to sobie wymyśliliśmy, że chcemy mieć taki swój muzyczny świat - pełen rock'n'rolla i najlepszych emocji na świecie, jakich tylko prawdziwe rockowe granie i koncertowanie może dostarczyć - tak o twórczości Red Lips mówi z kolei Łukasz Lazer, gitarzysta i kompozytor tego zespołu.



Fani obu grup informację o współpracy przyjęli z niedowierzaniem. Twórcy przekonują jednak, że łączą ich "energia, fun i dystans". "Muzyka jest i być powinna ponad jakimikolwiek podziałami, a muzycy potrafią porozumiewać się językiem uniwersalnym" - podkreślają.



Clip Red Lips, Łobuzy Mamo!

Utwór "Mamo!" powstał w studio nagraniowym Black Kiss Records. Wszystkie partie instrumentalne zostały zarejestrowane na żywo w tradycyjnej technologii analogowej i bez użycia sampli. Teledysk zrealizowało Mania Studio, a kompozycję oraz tekst napisali wspólnie wszyscy członkowie obu zespołów podczas jednej z imprez.

Ruda z Red Lips

Największym przebojem Red Lips jest piosenka "To co nam było" (ponad 30 mln odsłon).

