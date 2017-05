RDMA: Internauci zachwycili się siostrą Britney Spears. Wyglądały jak bliźniaczki?

Pod koniec kwietnia w Los Angeles odbyła się gala Radio Disney Music Awards 2017. Wyniki nie wstrząsnęły jednak internautami w taki sposób, jak podobieństwo sióstr Britney i Jamie Lynn Spears.

Britney Spears otrzymała nagrodę w kategorii ikona na Radio Disney Music Awards /Mike Windle /Getty Images

Wśród nagrodzonych na gali znaleźli się Ariana Grande, Niall Horan, Nick Jonas, Alessia Cara, Little Mix, Bruno Mars, Maren Morris, a także Britney Spears.

Reklama

Spears jako pierwsza w historii gwiazda została nagrodzona tytułem "ikona". Na scenie jej piosenki wykonały natomiast Kelsea Bellerini, Hailee Steinfield, Sofia Carson, a także młodsza siostra Britney, 26-letnia Jamie Lynn Spears.

Aktorka (występowała m.in. serialu "Zoey 101", All That") zaśpiewała utwór "Till The World Ends". Britney Spears nie ukrywała zachwytu, gdy jej siostra zademonstrowała swoje umiejętności wokalne, natomiast internauci zaczęli zadawać sobie pytanie, czy obie siostry nie są aby na pewno bliźniaczkami.

Wideo "Till The World Ends" Jamie Lynn Spears, Kelsea Ballerini, Hailee Steinfeld, and Sofia Carson

Takie wrażenie zostało spotęgowane, gdyż Jamie Lynn została ucharakteryzowana w taki sposób, aby jeszcze bardziej przypominała swoją popularniejszą siostrę.



Warto dodać, że Jamie Lynn Spears również próbowała zrobić karierę muzyczną. W 2014 roku ukazała się jej EP-ka "The Journey", jednak nie otworzyła ona drzwi do kariery siostrze Britney.



Wideo 2017 Icon Award: Britney Spears | Radio Disney Music Awards