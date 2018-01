Rasistowski skandal w USA. The Weeknd zrywa współpracę z marką H&M

Po tym, jak sieć obiegło zdjęcie czarnoskórego chłopca w bluzie z napisem "Najfajniejsza małpa w dżungli", gwiazdor The Weeknd zerwał współpracę z firmą H&M.

The Weeknd zerwał współpracę z H&M /David Fisher/REX/Shutterstock / East News

Firma odzieżowa wywołała spory skandal. Na jej stronie internetowej pojawiło się zdjęcie czarnoskórego chłopca w bluzie, na której widniał napis "Najfajniejsza małpa w dżungli". Po burzy w sieci ze strony zniknęła fotografia (zastąpiło ją zdjęcie samej bluzy), a rzeczniczka H&M przeprosiła za zaistniałą sytuację.



Reklama

"Szczerze przepraszamy za obrażenie ludzi zdjęciem z bluzą. Wierzymy w różnorodność i integrację w każdym aspekcie tego, co robimy i będziemy obecnie rewidować wszystkie nasze polityki wewnętrzne, aby uniknąć podobnych problemów" - czytamy w pierwszym komunikacie.

Przeprosiny nie przekonały jednak wokalisty The Weeknd, który jest jedną z twarzy marki. Jeden z najpopularniejszych artystów w Stanach Zjednoczonych na Twitterze oświadczył, że zrywa współpracę ze skompromitowaną firmą.

"Wstałem rano zszokowany i z poczuciem zażenowania z powodu tego zdjęcia. Jestem głęboko urażony i nie będę już więcej pracował z H&M" - napisał wokalista.



W związku z kolejnymi kontrowersjami, firma wystosowała kolejne oświadczenie.

"Rozumiemy, że wiele osób może być zła z powodu zdjęcia. My, jako pracownicy H&M, możemy się tylko zgodzić. Przepraszamy, że zdjęcie powstało i żałujemy, że zostało wydrukowane. W związku z tym, postanowiliśmy nie tylko usunąć fotografię z każdego naszego kanału, ale zdjąć produkt z naszej oferty na całym świecie. To oczywiste, że nasze procedury nie były przestrzegane. Nie ma wątpliwości. Dokładnie przeanalizujemy całą sprawę, aby zapobiec tego typu błędom w przyszłości" - głosi kolejne oświadczenie.



Przypomnijmy, że w przeszłości H&M współpracowało m.in. z Katy Perry, Carą Delevingne, Laną Del Rey i Davidem Beckhamem.

Kanadyjczyk The Weeknd to obecnie jedna z największych gwiazd muzyki na świecie. Na koncie ma trzy albumy, ostatni "Starboy" pokrył się w Stanach złotem, a w Kanadzie potrójną platyną. Wokalista ma na swoim koncie takie hity jak "Can't Feel My Face", "Starboy", "Earned It" (promował film "50 twarzy Greya") i "I Feel It Coming". W 2018 roku został ogłoszony jednym z headlinerów festiwalu Coachella (w Polsce po raz pierwszy wystąpił w 2017 roku na Open'er Festival).