Raper Lil Lonnie zastrzelony. Miał 22 lata

22-letni Lil Lonnie został zastrzelony podczas jazdy samochodem. Według służb raper zginął na miejscu.

Lil Lonnie miał 22 lata

Lil Lonnie zginął w swoim rodzinnym mieście Jackson w stanie Mississippi. Do tragicznego zdarzenia doszło w nocy z 29 na 30 kwietnia.

Policja obecnie poszukuje zabójcy. Przedstawiciele władz poinformowali również, że kobieta podróżująca z raperem nie odniosła żadnych obrażeń.



22-letni raper zadebiutował mixtape'em "They Know What's Goin' On" w 2015 roku. W tamtym czasie był to jeden z najpopularniejszych nielegali na stronie LiveMixtapes. W 2016 i 2017 roku ukazały się kontynuacje "The Know What's Goin' On".

Lonnie miał na koncie kilka bardzo dobrze przyjętych utworów. Największą furorę zrobił singel "Colors", który na Youtube obejrzano ponad siedem milionów razy. Popularnością cieszyły się też numery "Special", "Easy" i "Right Now".



Kondolencje bliskim rapera złożyli już m.in. LL Cool J, Juicy J i Slim Jxmmi.