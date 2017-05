Ramona Rey o wolności (nowa płyta "Ramona Rey 4")

Wracająca po pięciu latach na popową scenę wokalistka Ramona Rey w piątek 12 maja wydała płytę zatytułowaną po prostu "Ramona Rey 4".

Ramona Rey na okładce swojej czwartej płyty /

Ramona Rey, która w ostatnim czasie zajmowała się głównie operą, po pięciu latach prezentuje nowy album. W nagraniach tradycyjnie pomagał jej producent i kompozytor Tel Arana (czyli znany z grupy Aya RL Igor Czerniawski).

Reklama

Płyta prezentuje słuchaczom zupełnie nową muzyczną odsłonę Ramony. Elektroniczne, analogowe brzmienia łączą się z barwami etno. Głos Ramony momentami wymyka się z systemu dur-moll, świadomie przechodzi w świat mikrotonów. Niekiedy wokale poddane obróbce cyfrowej oraz syntezie analogowej pełnią też partie instrumentalne, dlatego w niektórych piosenkach granica pomiędzy głosem a syntezatorem zupełnie zanika. Utwory na płycie to czysta elektronika, ale tym razem do większości kompozycji, artyści przygotowali także aranżacje akustyczne, które zupełnie zmieniają ich nastrój i charakter.

Na płycie "Ramona Rey 4" znajdziemy 11 premierowych kompozycji, które powstały na przestrzeni pięciu ostatnich lat. Płyta powstawała w wolności i jest o wolności.

"Uwielbiamy tworzyć nowe dźwięki, przeplatać je słowami, odkrywać nowe barwy, cieszyć się z tego, co nam wychodzi. Uwielbiamy dzielić się naszą radością z takimi samymi jak my, z innymi od nas. Cieszą nas i inspirują najprostsze, a zarazem najważniejsze rzeczy - uśmiech, słońce, gwiazdy, ciepły deszcz, świeże powietrze. Fascynuje nas ogrom Wszechświata, jego nieskończone piękno i mądrość. Cudownym darem jest dla nas, że możemy nasze fascynacje wyrazić muzyką. Błogosławieństwem jest, że możemy robić to, co chcemy, tak, jak chcemy, tak, jak kochamy to robić" - podkreśla Ramona Rey.



Twórczość wokalistki jest mieszanką muzyki klubowej, electro i popu. Od kilku lat szkoli się w kierunku śpiewu klasycznego (mezzosopran) i odnosi na tym polu coraz większe sukcesy: występuje m.in. na corocznej Gali Tenorów w Sali Kongresowej, śpiewała arie klasyczne w Operze Narodowej i Teatrze Wielkim. W 2013 roku obroniła dyplom warszawskiej szkoły muzycznej im. Fryderyka Chopina. Zaraz potem postanowiła kontynuować naukę na Akademii Muzycznej w Gdańsku. W lutym zeszłego roku Ramona obroniła tam pracę magisterską i otrzymała zaliczenie dyplomu dzięki roli w operze "Eros i Psyche" w Operze Gdańskiej.

Zobacz teledysk "Jak Ty":



Clip Ramona Rey JAK TY

Sprawdź tekst piosenki "Jak Ty" w serwisie Teksciory.pl