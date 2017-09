​Radiohead daje do myślenia ("Lift")

Poniżej możecie zobaczyć najnowszy teledysk grupy Radiohead, w którym Thom Yorke jeździ windą. Utwór "Lift" pochodzi z płyty "OKNOTOK", specjalnej reedycji albumu "OK Computer".

Thom Yorke z partnerką i córką w klipie "Lift" Radiohead /

Wydany 23 czerwca album zatytułowany "OKNOTOK" zawiera materiał z trzeciej, przełomowej płyty Radiohead "OK Computer", która w tym roku świętuje 20-lecie powstania.

Oprócz oryginalnych dwunastu kompozycji, które w 1997 roku znalazły się na płycie, na "OKNOTOK" trafiło osiem nagrań pochodzących ze stron B singli oraz utwory: "I Promise", "Lift" i "Man Of War". Te trzy nagrania pochodzące z czasów "OK Computer", będą opublikowane po raz pierwszy.

Gitarzysta Ed O'Brien wspominał w tym roku, że zespół czuł presję w związku z komercyjnym potencjałem "Lift".

"Gdyby ten utwór znalazł się na płycie, to zabrałby nas w inne miejsce, pewnie sprzedalibyśmy więcej egzemplarzy. Gdyby 'OK Computer' stał się 'Jagged Little Pill' [wydana w tym czasie płyta Alanis Morissette, która sprzedała się w liczbie ponad 33 mln sztuk; Radiohead koncertowali wtedy z tą kanadyjską wokalistką] , to by nas zabiło" - mówi muzyk.



Za teledysk "Lift" odpowiada Oscar Hudson, pracujący z raperem Young Thugiem ("Homie").

W pierwszej scenie pasażerkami windy, którą podróżuje Thom Yorke są jego partnerka, włoska aktorka Dajana Roncione, a także 13-letnia córka lidera Radiohead - Agnes (jej matką była zmarła w grudniu 2016 r. Rachel Owen, była żona wokalisty).

W klipie pojawiają się inne tropy dla fanów - możemy zobaczyć bohaterów z teledysków "Paranoid Android" i "Karma Police". "Chcieliśmy nie patrzeć za bardzo w przeszłość, ale nie da się ignorować historii tej piosenki" - tłumaczy pomysł Oscar Hudson.



Przypomnijmy, że Radiohead był gwiazdą tegorocznego Open'er Festival w Gdyni.