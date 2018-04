Rachel Platten zapomniała słów hymnu. "Naprawdę zawstydzona"

Amerykańska wokalistka Rachel Platten zaliczyła sporą wpadkę podczas śpiewania hymnu przed meczem kobiecych drużyn piłkarskich.

Rachel Platten zaliczyła wpadkę /Neilson Barnard /Getty Images

Rachel Platten została zaproszona do zaśpiewania hymnu USA przed pierwszym meczem na własnym stadionie drużyny Utah Royals FC. Powstały pod koniec 2017 r. klub w tym sezonie zadebiutował w National Women's Soccer League (NWSL), czyli tamtejszej kobiecej ekstraklasie. Po dwóch spotkaniach rozegranych na wyjeździe, Utah Royals zagrały po raz pierwszy u siebie, mierząc się z Chicago Red Stars.

Ozdobą miał być występ 36-letniej Platten, która ma w dorobku wielki przebój "Fight Song" (ponad 340 mln odtworzeń, 1. miejsce na brytyjskiej liście).



Już na samym początku okazało się, że wokalistka zapomniała słów hymnu "The Star-Spangled Banner". Dwukrotnie zaczynała, by w końcu bezradnie poprosić publiczność o przypomnienie słów.

Wideo Rachel Platten messes up on National Anthem!!

Kilka dni później w rozmowie z "People" po raz kolejny przeprosiła za swoją wpadkę, mówiąc wprost, że czuje się "naprawdę zawstydzona".

"Byłam bardzo zdenerwowana. Hymn to naprawdę wielka sprawa, prawdopodobnie najważniejsza piosenka dla naszego kraju. Zawsze jestem zdenerwowana, bo to dla mnie wiele znaczy. Zawsze chcę wykonać to dobrze i dać ludziom dokładnie taką wersję, jaką oczekują i jakiej się spodziewają" - tłumaczy się Rachel Platten.

Wokalistka wcześniej kilkakrotnie śpiewała hymn przed różnymi imprezami sportowymi, ale taka sytuacja zdarzyła się jej po raz pierwszy.



"Pojawiłam się przed tłumem i wtedy poczułam ich oczekiwania. Mój umysł po prostu nagle przestał ze mną współpracować. Jestem dumna z siebie, że dałam radę ukończyć mój występ, nie zapominając reszty tekstu" - podkreśla Rachel.

"Pomyślałam, że chciałabym uciec ze stadionu, ale wiedziałam, że tego nie zrobię, tylko dokończę tę piosenkę" - podsumowuje Platten.

Jej wsparcie nie pomogło jednak drużynie Utah Royals, która przegrała mecz 0:1.