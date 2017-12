Queens of the Stone Age: Odwołany występ u Ellen DeGeneres

Zespół Queens of the Stone Age stracił swoją szansę na występ w popularnym amerykańskim programie prowadzonym przez Ellen DeGeneres. Wszystko przez niedawne zachowanie lidera grupy, który podczas koncertu kopnął w aparat fotografki, uderzając ją przez to w twarz.

Josh Homme podczas koncertu, na którym doszło do incydentu /Kevin Winter /Getty Images

Podczas koncertu w Los Angeles, 9 grudnia, lider Queens of the Stone Age, Josh Homme, kopnął w aparat stojącej pod sceną fotografki Chelsea Lauren, uderzając ją przez to w twarz.

"Dzięki Queens of the Stone Age i Joshowi Homme spędzam noc na pogotowiu. Serio, kto tak robi?" - napisała na swoim profilu na Instagramie Lauren.

Po incydencie muzyk opublikował specjalne oświadczenie, w którym przeprosił Chelsea Lauren za to, co zrobił. Zapewnił również, że nie zrobił tego celowo. "Mam nadzieję, że Chelsea przyjmie moje szczere przeprosiny" - zakończył Homme.



Na profilach Queens of the Stone Age dodatkowo pojawiło się nagranie wideo, w którym Homme jeszcze raz przeprasza Chelsea, a swoje zachowanie nazywa błędem. Gitarzysta przyznaje w filmiku, że ma świadomość, iż zawiódł nie tylko fotografkę, ale także swoich fanów, rodzinę i kolegów z zespołu - do nich wszystkich również skierował swoje przeprosiny.

Konsekwencją zachowania muzyka jest odwołanie występu Queens of the Stone Age w popularnym amerykańskim programie prowadzonym przez Ellen DeGeneres. Grupa miała być gościem show 14 grudnia.

Ponadto twórcy "Bedtime Stories", telewizyjnego programu dla dzieci emitowanego przez BBC, postanowili usunąć nagrane wcześniej sceny z udziałem lidera formacji.

Przypomnijmy, że grupa Queens of the Stone Age wystąpi 19 czerwca 2018 r. na warszawskim Torwarze.