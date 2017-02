Przystanek Woodstock 2017: Znamy terminy eliminacji

W dniach 8-10 czerwca w klubie Progresja w Warszawie odbędą się koncerty Eliminacji do Przystanku Woodstock 2017.

Jurek Owsiak wybierze zespoły na Przystanek Woodstock /Fot. Mariusz Gaczynski /East News

13 lutego zakończył się pierwszy etap Eliminacji - każdy z zainteresowanych zespołów mógł wysłać płytę na adres Fundacji WOŚP. Wydarzenie po raz kolejny cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem wykonawców nie tylko z Polski, ale także z zagranicy. Obecnie trwa selekcjonowanie nadesłanych zgłoszeń, ich pełna lista zostanie opublikowana pod koniec lutego, ale już teraz wiadomo, że wpłynęło kilkaset muzycznych propozycji.

4 marca jury przesłucha nadesłane płyty, a na początku marca poznamy listę zakwalifikowanych wykonawców, którzy zaprezentują się na scenie.



W tym roku koncerty odbędą się w jednym miejscu - klubie Progresja w Warszawie. Przesłuchaniom będą towarzyszyć występy gwiazd.

Tradycyjnie wyboru laureatów dokona jury w składzie: Jurek Owsiak (prezes zarządu Fundacji WOŚP), Andrzej Puczyński (prezes ZPAV, Izabelin Studio), Tomasz Kasprzyk "Kasprol" (dziennikarz muzyczny Antyradia, muzyk multiinstrumentalista), Piotr Chancewicz "Dziki" (producent muzyczny, muzyk) i Krzysztof Dobies "Milkee" (rzecznik prasowy Przystanku Woodstock).

W poprzednich latach z eliminacji na Przystanek Woodstock dostali się m.in. Gooral, Organek, Luxtorpeda, Enej, Buldog, Materia, Raggafaya, Poparzeni Kawą Trzy, Deriglasoff, Kabanos, Marika & Spokoarmia, Cała Góra Barwinków, Chemia, Ukeje, Marcelina, Cochise czy Oberschlesien.

Przystanek Woodstock to największy w Polsce i jeden z największych w Europie festiwali muzycznych. Jego tegoroczna edycja odbędzie się w terminie 3-5 sierpnia 2017 roku w Kostrzynie nad Odrą (woj. lubuskie). Na czterech scenach zaprezentuje się kilkudziesięciu wykonawców z Polski i ze świata. Wystąpią m.in. Amon Amarth, Trivium, Orange Goblin, Kyle Gass Band, The Exploited, The Qemists oraz Nothing But Thieves.