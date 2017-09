Przed Festiwalem w Opolu: Publiczność spadnie z krzeseł?

Artyści wierzą, że Festiwal w Opolu po raz kolejny będzie świętem polskiej piosenki i podkreślają, że występ w amfiteatrze to dla nich duży prestiż. Z tej okazji zespół Pectus przygotował premierowy utwór "Iluzja" z wyjątkową niespodzianką dla widzów, z kolei zespół Kombi zaprezentuje swoje dawne przeboje, ale w nowym energetycznym wydaniu. Monika Lewczuk wystąpi w duecie z Antkiem Smykiewiczem.

Monika Lewczuk wystąpi na Festiwalu w Opolu

54. edycja Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu potrwa trzy dni. Między 15 a 17 września odbędzie się m.in. koncert jubileuszowy Maryli Rodowicz, Premiery, Debiuty, koncert "Od Opola do Opola", gdzie zostaną podsumowane najważniejsze muzyczne wydarzenia z ostatnich dekad oraz After Party, podczas którego będzie można usłyszeć największe przeboje polskiej muzyki tanecznej.



"Ten festiwal zawsze był świętem polskiej muzyki, a przede wszystkim piosenki. W Opolu zagramy dwa utwory. Oczekiwano od nas, abyśmy zagrali to, co w 1984 roku było naszym sukcesem, czyli 'Słodkiego, miłego życia' i 'Kochać cię za późno'. Opole kojarzy mi się przede wszystkim z naszymi sukcesami w latach 80., dziś chcemy po latach pokazać te przeboje w nowym, energetycznym wydaniu, jak po latach je wykonujemy - mówi agencji Newseria Sławomir Łosowski z zespołu Kombi.

Na Festiwalu w Opolu w jubileuszowym koncercie "Wariatka tańczy - 50 lat na scenie" Maryli Rodowicz wystąpi zespół Pectus.

"Dostaliśmy zaproszenie od Maryli Rodowicz, bardzo się cieszymy, zaśpiewamy dwa utwory w tym piątkowym koncercie. Poza tym w sobotę występujemy z piosenką 'Iluzja' na premierach, a w niedzielę after party - będzie 'Słoneczna Barcelona' i 'Nie zadzieraj nosa' w wersjach akustycznych" - mówi Maciej Szczepanik z zespołu Pectus.

Wokalista szczególnie czeka na koncert Premier i ma nadzieję, że występ ze specjalną niespodzianką zrobi na widzach spore wrażenie.

"Zaprezentujemy widzom i publiczności zgromadzonej w amfiteatrze coś, czego jeszcze w koncercie premier na deskach opolskiego amfiteatru nie było. Współpracujemy z jednym z najwybitniejszych iluzjonistów polskich, Marcinem Muszyńskim, będzie pokaz iluzji, będziemy brać w nim udział. Mam nadzieję, że publiczność spadnie z krzeseł. Będziemy na scenie, potem na chwilę nas nie będzie, potem znowu wrócimy" - mówi Tomasz Szczepanik z zespołu Pectus.

Tomasz Szczepanik podkreśla, że przygotowania do występu w tak wyjątkowym miejscu jak opolski amfiteatr trwają wiele tygodni. Wszystko po to, by nie zawieść swoich fanów, a także dobrze wypaść podczas widowiska, które jest transmitowane poprzez telewizję milionom widzów.

"Cieszę się, że będziemy w Opolu, w tak kultowym miejscu, i chcemy, żeby ten konkretny festiwal był festiwalem niezapomnianym. 50. jubileuszowy festiwal w 2013 roku, gdzie zdobyliśmy nagrodę za zespół roku był wielkim wydarzeniem dla naszej rodziny, mam nadzieję że 54. Również zapadnie w naszej pamięci, ale przede wszystkim w pamięci publiczności" - mówi Tomasz Szczepanik.

Monika Lewczuk podczas tegorocznego festiwalu zaprezentuje dwa utwory - jeden w duecie z Antkiem Smykiewiczem.

"Z Antkiem Smykiewiczem zaprezentujemy piosenkę 'Biegnę', w której Antek gościnnie wystąpił, natomiast drugą piosenkę 'Ty i ja' wykonamy już razem z zespołem. Myślę, że powinno być bardzo fajnie. Na pewno jest to pewnego rodzaju spełnienie marzenia z dzieciństwa, zawsze oglądałam ten festiwal z rodzicami, marzyłam o tym, aby wystąpić kiedyś na tej scenie, więc bardzo się cieszę, że mam teraz taką możliwość, jestem bardzo podekscytowana tym faktem" - mówi wokalistka.