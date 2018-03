Przed 23. rocznicą śmierci Seleny. Co planuje rodzina?

31 marca miną 23 lata od tragicznej śmierci jednej z najpopularniejszych latynoskich wokalistek w historii - Seleny Quintanilli Perez. Jakie plany, w związku z uczczeniem pamięci gwiazdy, ma jej rodzina?

Selena Quintanilla została zastrzelona przez swoją największą fankę /Sung Park/Polaris / East News

Selena Quintanilla-Perez w latach 90. była niezwykle popularną, latynoską wokalistką. W trakcie kariery wydała pięć albumów studyjnych, a ostatni z nich "Dreaming of You" (który był też pośmiertnym wydawnictwem) sprzedał się w nakładzie ponad pięciu milionów egzemplarzy. Na swoim koncie Selena miała przeboje takie jak "No Me Queda Mas" oraz "Bidi Bidi Bom Bom".

Za płytę "Selena Live!" wokalistka zgarnęła nagrodę Grammy w 1994 roku w kategorii najlepszy album meksykański/meksykańsko-amerykański.

W 1990 roku piosenkarka doczekała się oficjalnego fanklubu, który prowadziła Yolanda Saldivar. Kobieta była nie tylko największą sympatyczką talentu wokalistki, ale również jej pracowniczką.

Saldivar została menedżerką jednego z jej butików. W pewnym momencie relacje między Seleną i Yolandą uległy znacznemu ochłodzeniu. W końcu Saldivar straciła pracę w butiku (miała wyprowadzać z niego pieniądze) oraz odsunięto ją od prowadzenia fanklubu.

Upokorzona psychofanka postanowiła zamordować gwiazdę. 31 marca 1995 roku umówiła się z nią w jednym z hoteli, gdzie miała przekazać 23-letniej Selenie rachunki z prowadzenia butiku. Między kobietami doszło do kłótni, która zakończyła się śmiertelnym postrzeleniem wokalistki. Saldivar po nieudanej ucieczce została aresztowana, a w sądzie usłyszała wyrok dożywocia za zabójstwo.

Po śmierci wokalistki jej pamięć uczczono m.in. wysokobudżetową produkcją filmową pt. "Selena", a w rolę zastrzelonej gwiazdy wcieliła się Jennifer Lopez. Obraz swoją premierę miał 21 marca 1997 roku, a w kinach na całym świecie zarobił ponad 35 milionów dolarów. Jest to 13. najbardziej kasowy film o gwieździe muzyki w historii.



W 2018 roku rodzina wokalistki podjęła decyzję, że powstanie też serial fabularny inspirowany życiem Seleny. Jego stworzeniem zajmie się telewizja ABC. Producentem wykonawczym został Miguel Nolla. W pracach nad serialem udział wezmą również ojciec Seleny, Abraham Quintanilla Jr. oraz Suzette Quintanilla.

Na razie twórcy nie zdradzają wielu szczegółów produkcji. Nie wiadomo też, kto zagra w serialu. Podano natomiast, że głównym bohaterem serialu będzie fikcyjna gwiazda pop Alex Guerra. To w jaki sposób postać Seleny lub historie z jej życia zostaną wplecione w produkcję pozostaje tajemnicą.

To jednak nie jedyny serial dotyczący Seleny, o którym mówi się w ostatnim czasie. W przygotowaniu są też dwie produkcje oparte na książkach "El Secreto de Selena" oraz "To Selena With Love".



Czy produkcje mogą odnieść sukces? Patrząc jakim kultem wśród swoich fanów cieszy się Selena, można przewidywać przynajmniej chwilowe zainteresowanie serialami.

W połowie marca do sprzedaży trafiła książka dla dzieci "The Life of/La Vida de Selena" i natychmiast stała się hitem sprzedaży. Równie sporym zainteresowaniem cieszyły się wypuszczone w marcu torebki z podobizną Seleny. Dochód z ich sprzedaży pozwoli zasponsorować rodzinie imprezę Fiesta de la Flor, czyli specjalny festiwal poświęcony życiu wokalistki.

W tegorocznej edycji (13-14 kwietnia) na imprezie zobaczymy m.in.: Becky G, The Mavericks, Los Palominos i Isabel Marie.