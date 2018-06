Przeboje Christiny Aguilery na Paradzie Równości w Warszawie

W sobotę, 9 czerwca ulicami Warszawy przejdzie Parada Równości. W tym roku weźmie w niej udział wyjątkowy piętrowy autobus, w którym będzie można bawić się do największych przebojów Christiny Aguilery, artystki, która jest jedną z największych sojuszniczek i najbardziej aktywnych działaczek społeczności LGBTQ.

Christina Aguilera wspiera społeczność LGBTQ /materiały prasowe

Brytyjskie stowarzyszenie Stonewall, broniące praw osób LGBTQ, wybrało w głosowaniu wielki przebój Christiny Aguilery "Beautiful" z albumu "Stripped" za najważniejszy hymn LGBT ostatniej dekady. Teledysk do utworu otrzymał nagrodę GLAAD Media Award, przyznawaną dla dzieł filmowych, które w pozytywny i ciekawy sposób zajmują się tematyką LGBT.

W 2016 roku artystka wydała utwór "Change", dedykowany ofiarom strzelaniny w gejowskim klubie Pulse w Orlando, w której zmarło 49 osób. "Wszyscy mamy wybór, każdy z nas może nieść przesłanie miłości, zachęcać do ekspresji swojej wyjątkowości i dokonywać zmian dla innych - to zadanie nas wszystkich, zjednoczonych w miłości" - artystka napisała wtedy na swojej stronie internetowej.

15 czerwca ukaże się pierwszy od sześciu lat studyjny album Christiny Aguilery "Liberation". Hity z całej kariery XTINY, takie jak "Genie In A Bottle", "Dirrty", "Not Myself Tonight", "Candyman", czy "Your Body", obok singli "Accelerate" i "Fall In Live" z nowej płyty, towarzyszyć będą uczestnikom tegorocznej Parady Równości, która będzie nieść wyzwalające przesłanie Christiny.

Clip Christina Aguilera Beautiful