Prodigy z Mobb Deep: Potwierdzono przyczynę śmierci

Śledczy badający przyczynę śmierci rapera Prodgy'ego potwierdzili, że 42-letni członek Mobb Depp zmarł w skutek zadławienia się.

Prodigy (po lewej) zmarł 20 czerwca w wieku 42 lat

Przypomnijmy, że legenda amerykańskiej sceny hiphopowej zmarła 20 czerwca w Las Vegas. "Z wielkim smutkiem i niedowierzaniem potwierdzamy śmierć naszego przyjaciela Alberta Johnsona, lepiej znanego milionom fanów jako Prodigy, legendarnego członka duetu Mobb Deep" - można było przeczytać w oświadczeniu przekazanym magazynowi "XXL".



Menedżer rapera potwierdził, że 42-letni Prodigy kilka dni wcześniej trafił do szpitala ze względu na powikłania związane z anemią sierpowatą, na którą cierpiał od dzieciństwa. Agent przekazał jednak, że oficjalna przyczyna zgonu nie została jeszcze ustalona.



Krótko po śmierci rapera serwis TMZ.com podał, że prawdopodobną przyczyną było zadławienie się jajkiem. Taki scenariusz serwisowi miały potwierdzić osoby blisko związane z raperem.

Opublikowane na początku sierpnia wyniki sekcji zwłok potwierdziły nieoficjalne doniesienia. Według opublikowanego raportu Prodigy zmarł w wyniku nieszczęśliwego zadławienia się.



Mobb Deep Skład debiutowali w 1993 roku płytą "Juvenile Helle", jednak dopiero wydany dwa lata później "The Infamous" przyniósł im sławę oraz uznanie w środowisku. Album otrzymał wysokie noty od magazynów "Rolling Stone", "Spin" i "The Source", a po latach m.in. "Blender" i "Hip Hop Connection" umieścili płytę na listach najważniejszych wydawnictw w historii gatunku.



Skład swoją pozycję na scenie umocnił za sprawą "Hell on Earth". Duet w końcu odniósł również sukces komercyjny. Czwarta płyta "Murda Muzik" sprzedała się w nakładzie ponad miliona egzemplarzy. Łącznie formacja nagrała osiem albumów. Ostatni z nich "The Infamous Mobb Deep" ukazał się w 2014 roku po sześciu latach przerwy (po tymczasowym zawieszeniu działalności).



Prodigy na swoim koncie miał ponadto sześć płyt studyjnych. Ostatnia z nich, nagrana wraz z producentem The Alchemist ukazała się w 2013 roku ("Albert Einstein").

Karierę rapera tymczasowo w 2008 roku przerwały problemy z prawem. Sąd skazał Johnsonsa na trzy lata więzienia o zaostrzonym rygorze za nielegalne posiadanie broni.

Na swoim koncie twórca miał również biografię "My Infamous Life: The Autobiography of Mobb Deep's Prodigy" (2011) oraz książkę kucharską "Commissary Kitchen: My Infamous Prison Cookbook" z 2016 roku.