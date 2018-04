Pracowity czas dla Kanye Westa. Co szykuje raper?

Dwa albumy, w tym jeden z Kid Cudim, oraz wsparcie produkcyjne Nasa. Oto co planuje Kanye West w najbliższych miesiącach.

Kanye West zapowiedział dwie płyty /Dimitrios Kambouris /Getty Images

Następca "The Life of Pablo" z 2016 roku, ósmy album studyjny Kanye Westa, według słów rapera ma ukazać się 1 czerwca. Tydzień później do sprzedaży trafi wspólny krążek gwiazdora nagrany z Kid Cudim o tytule "Kids See Ghost".



Na razie wiadomo, że płyta Westa będzie składać się z siedmiu utworów.

Obie premiery raper zapowiedział na Twitterze. Przy okazji ogłosił też, że jego wytwórnia w najbliższym czasie wyda również płyty Teyany Taylor (22 czerwca) i Pusha T (25 maja).

To jednak nie koniec. 15 czerwca do sprzedaży trafić ma nowy album Nasa, który w całości został wyprodukowany przez Westa.



Dodajmy, że niedawno ogłoszono, iż raper planuje napisać książkę na temat filozofii. Jej prawdopodobne fragmenty artysta zaczął publikować na swoim Twitterze.