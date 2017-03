Poznajcie Amber G., wirtualną wokalistkę

Ma duże oczy, różowe włosy, nosi kuse stroje, wydała dwie płyty i... istnieje tylko w wirtualnej rzeczywistości. O kogo, a właściwie o co chodzi? O Amber G., czyli zaprojektowaną wokalistkę, która posiada elementy sztucznej inteligencji.

Amber G. powstała w 2000 roku, a jej twórcą jest amerykański programista i kompozytor, Grant Grueninger.

Początkowym zamysłem było stworzenie zaledwie wokalu, który pozwalałby Grueningerowi odsłuchiwać mu projekty piosenek, które napisał. Jednak w pewnym momencie tworzenie Amber poszło o wiele dalej. Jej twórca wykreował jej cały wizerunek oraz zaczął publikować piosenki stworzone przez wirtualną wokalistkę.

Do tej pory różowowłosa, istniejąca tylko w sieci, Amber G., wydała wraz ze swoim twórcą i producentem dwa albumy "I Wanna Be..." (2003 rok) oraz "Alone" (2008 rok), a także EP-kę "Take Me On" z 2004 roku. W tym roku Amber ma zaprezentować światu kolejną płytę pt. "Alive!".

Amber, mimo długiej działalności, nie cieszy się jednak zbyt dużą popularnością. To również wkrótce ma się zmienić. Wszystko za sprawą rewolucyjnego pomysłu wspomnianego Granta Greuningera, który ma zamiar upowszechnić Amber G. W jaki sposób?

Na Kickstarterze ruszyła kampania, dzięki której wirtualna wokalistka miałaby trafić do każdego komputera. Technologia wykorzystana w aplikacji dostarczałaby realistycznie brzmiący wokal robota, pod który każdy mógłby podłożyć własny tekst oraz melodię. Cena projektu to 20 tysięcy dolarów.

Wideo Let's create a downloadable / programmable virtual singer together!

Wynik dotychczasowej zbiórki (niecałe 700 dolarów) i czas, który został do końca akcji (kompozytor i jego wirtualna koleżanka na datki czekają do 30 marca), nie zapowiada jednak pozytywnego zakończenia całej historii.

Poniżej możecie posłuchać próbki wokalnych możliwości Amber G.: