Powstaje film o masakrze w Bataclan. Zobacz zwiastun

Powstaje film dokumentalny o ataku terrorystycznym w klubie Bataclan, gdzie 13 listopada 2015 roku zginęło 89 osób.

Jesse Hughes jest wokalistą grupy Eagles of Death Metal /Victor Moriyama / Getty Images

13 listopada 2015 roku w Paryżu doszło do serii zamachów. Najbardziej krwawy miał miejsce w klubie Bataclan, gdzie koncert dawała wówczas grupa Eagles of Death Metal. W wyniku masakry w paryskim klubie zginęło 89 osób.

W sieci pojawił się zwiastun filmu "Eagles of Death Metal: Nos Amis" ("Nasi przyjaciele"), który jest dokumentem opowiadającym o tragicznych wydarzeniach w Paryżu z tego dnia. W filmie w reżyserii Colina Hanksa, oprócz członków grupy Eagles of Death Metal, wystąpił również m. in. lider grupy U2, Bono.



"Wszystkie twarze patrzyły się na mnie. Widziałem, jak strach ogarnia każdego w teatrze" - mówi w dokumencie Jesse Hughes. Film produkcji HBO ma mieć swoją premierę 13 lutego.

Zobacz zwiastun filmu:



Wideo Eagles Of Death Metal: Nos Amis (Our Friends) (HBO Documentary Films)