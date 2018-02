Powstaje dokument o Dolores O'Riordan

​Irlandzka telewizja wyemituje specjalny dokument o zmarłej w styczniu wokalistce The Cranberries, Dolores O’Riordan.

Dolores O'Riordan zmarła 15 stycznia /Jo Hale /Getty Images

Dolores O’Riordan zmarła nagle 15 stycznia w Londynie, w wieku 46 lat. Po oficjalnej ceremonii pogrzebowej, która odbyła się 21 stycznia w kościele św. Józefa w Limerick, 23 stycznia, rodzina i przyjaciele pożegnali ją podczas prywatnego pogrzebu.

Reklama

Szefowie irlandzkiej telewizji RTE postanowili wyemitować dokument poświęcony wokalistce. Realizuje go irlandzki dziennikarz Dave Fanning, który zebrał wywiady, jakie przeprowadził z Dolores O’Riordan, kiedy The Cranberries było u szczytu popularności.

"Większość tych nagrań pochodzi z lat 90., kiedy byli w samym środku swojego rozkwitu w 1995 roku oraz ujmuje to, co działo się z nimi potem. Zaczyna się w 1999 roku, a następnie wraca do początku w 1991 roku" - mówił Fanning w rozmowie z gazetą "Irish Independtent".

Dziennikarz zdradził, że w wywiadach z Dolores O’Riordan poruszał tematy dotyczące m.in. sławy, sukcesu i miłości. Podkreślił także fakt zamiłowania wokalistki do prowadzenia bardzo prostego życia.

"Zawsze mówiła, że wolałaby raczej pogadać z gościem z baru w Limerick o zapaleniu sutków u jego krowy, niż poruszać tematy celebryckie. Jej najlepszą przyjaciółką była jej mama" - wspominał Fanning.

Wideo Nagła śmierć Dolores O'Riordan, wokalistki The Cranberries (x-news, Press Association)

O’Riordan, u której zdiagnozowano zaburzenia afektywne dwubiegunowe, do The Cranberries dołączyła w 1990 roku.

Zespół największą popularnością cieszyli się w latach 90., kiedy to na listach przebojów królowały utwory "Zombie", "Linger" czy "Salvation". W dorobku muzycy mają ponad 40 mln sprzedanych płyt.