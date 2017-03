Powrót Zdzisławy Sośnickiej: "Było bardzo dobrze"

Ponad 2 tys. fanów oklaskiwało w Poznaniu Zdzisławę Sośnicką. Gwiazda wzięła udział w jubileuszowym koncercie Zbigniewa Wodeckiego. "Cztery razy myślałem, że publiczność chce wyjść, bo cztery razy wszyscy wstawali i bili brawo" - żartuje w rozmowie z PAP Life zachwycony piosenkarz.

Zbigniew Wodecki od lat namawiał Zdzisławę Sośnicką do powrotu na estradę. "Zawsze odmawiała, aż gdy spytałem, czy weźmie udział w moim jubileuszu 40-lecia pracy, usłyszałem: 'A, czemu nie'" - wspomina piosenkarz.

W środę i czwartek (22 i 24 marca) odbyły się dwa koncerty w Poznaniu.

"Nie wypada mi się chwalić, ale koncert był świetny. Standing ovation po każdej piosence Dzidki, 2 tysiące ludzi, zawodowa oprawa... To niesamowite, jaki był odzew. świadczy też o tym to, że trzeba było zorganizować dodatkowy koncert" - opowiada Wodecki serwisowi PAP Life.

Wokalista zdaje sobie sprawę, że Sośnicka miała dużą tremę.

"Ja starałem się o tym nie myśleć - co będzie, to będzie, powtarzałem. Ale było bardzo dobrze. Dzidka nawet gdyby zapomniała tekstu, to nic by się nie stało, nikomu by to nie przeszkadzało..." - mówi Wodecki.



Zdzisława Sośnicka w Poznaniu zaśpiewała w sumie cztery piosenki, w tym swoje wielkie przeboje "Aleja gwiazd" i "Julia" oraz duet z Wodeckim w "Z tobą chcę oglądać świat".

"Nie śpiewałam na żywo prawie 10 lat (listopad 2007). Jak widzicie, jestem ryzykantką - ale warto było. Stojąca owacja - najpiękniejszą chwilą. Dziękuję publiczności i Fanom, a przede wszystkim Zbyszkowi Wodeckiemu za zaproszenie, mam u niego dług...." - napisała Sośnicka na Facebooku.



Sośnicka we wrześniu 2015 r. wydała pierwszą od 17 lat płytę z premierowymi piosenkami - "Tańcz, choćby płonął świat". Utwory napisał dla niej Romuald Lipko z Budki Suflera, a teksty to dzieła Jacka Cygana, Bogdana Olewicza, Pawła Mossakowskiego, Luizy Staniec i Artura Andrusa.

