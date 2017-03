Powrót The Kelly Family po 12 latach (nowa płyta "We Got Love")

W latach 90. plakaty z The Kelly Family nad łóżkami wieszały tysiące nastolatków nie tylko z Polski. Teraz rodzinna grupa po 12 latach powraca z nową płytą "We Got Love".

The Kelly Family na okładce płyty "We Got Love" /Oficjalna strona zespołu

Największą popularnością zespół The Kelly Family cieszył się w połowie lat 90. Wydany wówczas album "Over the Hump" sprzedał się w liczbie ok. 5 mln egzemplarzy. To z niego pochodzą takie przeboje jak "Roses of Red" i "An Angel".

Wideo Kelly Family - An Angel

W Polsce płyta uzyskała status potrójnej platyny za sprzedaż ponad 300 tys. sztuk. Rodzinna grupa sukcesy odnosiła głównie w krajach niemieckojęzycznych (Niemcy, Austria, Szwajcaria).

W sumie do tej pory podczas trwającej już kilkadziesiąt lat kariery zespół sprzedał ponad 20 mln płyt, koncertując na całym świecie. U szczytu popularności dali koncert w Wiedniu dla 250 tys. ludzi.



Po dwunastu latach przerwy The Kelly Family powraca z nowym albumem "We Got Love", który ukaże się 24 marca. Na płycie znajdą się nagrane na nowo przeboje grupy, premierowe kompozycje i "kilka niespodzianek".

Podstawowa wersja płyty zawierać będzie 14 piosenek (edycja deluxe będzie poszerzona o kolejne pięć utworów). Na 10 marca wyznaczono datę premiery singla "Nanana".

"Po tylu latach przerwy znów jesteśmy w studiu nagrywając nowy album. Kiedy zaplanowane na maj trzy koncerty w Dortmunder Westfalenhalle wyprzedały się tak szybko, kompletnie nas to rozłożyło. Dopiero wtedy zdaliśmy sobie sprawę, jak bardzo jest to ważne dla tak wielu ludzi, że znów razem tworzymy muzykę. To właśnie dlatego znów jesteśmy w studiu" - czytamy na Facebooku The Kelly Family.

Najsłynniejszymi członkami grupy byli Paddy (w latach 2004-10 przebywał we wspólnocie klasztornej), Angelo, Joey i Maite.

Wideo Kelly Family - Roses Of Red

Oto szczegóły płyty "We Got Love":



1. "Nanana"

2. "Fell In Love With An Alien"

3. "An Angel" Special Guest: Emma Kelly

4. "Stand By Me"

5. "First Time"

6. "Good Neighbor"

7. "Brothers And Sisters"

8. "Why Why Why"

9. "I Can’t Help Myself"

10. "Imagine"

11. "Come Back To Me"

12. "Keep On Singing"

13. "We Got Love"

14. "Who'll Come With Me (David’s Song)" feat. Papa Kelly

15. "No Lies" (bonus track na wersji deluxe)

16. "Because It's Love" (bonus track na wersji deluxe)

17. "Miracles" (bonus track na wersji deluxe)

18. "Baby Smile" Special Guest: Barby Kelly (bonus track na wersji deluxe)

19. "An Angel" (bonus track na wersji deluxe).