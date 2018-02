Powrót Spice Girls: Będzie trasa koncertowa?

Według nieoficjalnych doniesień reaktywowana grupa Spice Girls jednak ruszy w trasę koncertową. W lecie mają się odbyć występy w Wielkiej Brytanii i Ameryce Północnej.

O powrocie najsłynniejszego girlsbandu lat 90. plotkowano od dłuższego czasu. W ubiegły piątek (2 lutego) doszło do sekretnego spotkania wszystkich pięciu wokalistek w Londynie.

Melanie Brown, Victoria Beckham (przed ślubem z Davidem Beckhamem w 1999 r. w zespole występowała pod panieńskim nazwiskiem Adams), Melanie Chisholm, Geri Horner (znana wcześniej pod panieńskim nazwiskiem Halliwell) i Emma Bunton spotkały się razem po raz pierwszy od 2012 r.

To wtedy cała piątka wystąpiła po raz ostatni - na ceremonii zamknięcia Igrzysk Olimpijskich w Londynie zaśpiewały wówczas przeboje "Wannabe" i "Spice Up Your Life".

Spotkanie w domu Geri Horner w stolicy Wielkiej Brytanii zaaranżował Simon Fuller, były menedżer Spice Girls, pomysłodawca formatu "Idol" i jeden z najbardziej wpływowych ludzi w show-biznesie.

Teraz serwis TMZ ujawnił, że w planach jest także wakacyjna trasa koncertowa, jednak zdementowano pogłoski, jakoby Spicetki miały objąć rezydencję w Las Vegas. Na razie trwają wstępne ustalenia w sprawie występów, a potwierdzone daty mają zostać ogłoszone w ciągu najbliższych tygodni.

Według nieoficjalnych doniesień, powrót Spice Girls ma polegać m.in. na telewizyjnych projektach w Chinach, talent show w telewizji i różnych przedsięwzięciach biznesowych.

O Spicetkach znów będzie głośno pod koniec roku, kiedy to pojawi się "Viva Forever: The Musical" oparty na historii najsłynniejszego girlsbandu

"The Sun" podał, że każda z wokalistek ma z tego tytułu otrzymać po 10 mln funtów.

W latach 90. trzy studyjne płyty Spice Girls rozeszły się w ponad 85-mln nakładzie. Debiutancki album "Spice" stał się największym bestsellerem wszech czasów nagranym przez kobiecą grupę. Szaleństwo na punkcie Spicetek zostało uznane "największym brytyjskim fenomenem muzyki pop od czasów Beatlemanii".



Clip

Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.