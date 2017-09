Pośmiertny utwór George'a Michaela ujrzał światło dzienne ("Fantasy")

Do sieci trafiła nowa wersja nagranej jeszcze pod koniec lat 80. piosenki "Fantasy" George'a Michaela. Zrealizowana z udziałem Nile'a Rodgersa wersja to pierwszy utwór, który ukazał się po nieoczekiwanej śmierci brytyjskiego wokalisty.

George Michael zmarł w grudniu 2016 r.

Przypomnijmy, że George Michael zmarł 25 grudnia 2016 roku w swej posiadłości, w miejscowości Goring. Miał 53 lata. Ciało wokalisty znalazł jego partner Fadi Fawaz.

7 marca 2017 roku (czyli ponad dwa miesiące po śmierci wokalisty) ujawniono wyniki sekcji zwłok. Oficjalną przyczyną śmierci artysty były choroby serca i wątroby.

Nieoczekiwana śmierć Michaela zasmuciła miliony fanów na całym świecie.

Co jakiś czas pojawiały się informacje, że mogą pojawić się jakieś piosenki zarejestrowane przed odejściem wokalisty. Michael miał pracować z m.in. producentem Naughty Boyem (nagrywał z Samem Smithem i Beyonce) oraz Nile'em Rodgersem z funkowej grupy Chic, odpowiedzialnym za brzmienie przebojów m.in. Davida Bowiego, Madonny, Lady Gagi czy Daft Punk.

George Michael na początku 2016 r. planował reedycję swojej drugiej płyty studyjnej "Listen Without Prejudice Vol. 1" wraz z niedostępnym wcześniej komercyjnie koncertem "MTV Unplugged". Wówczas skontaktował się z Rodgersem, by razem z nim przygotować nową wersję utworu "Fantasy". To właśnie Rodgers miał "tchnąć w utwór jeszcze więcej brzmienia funk, niż ten już w sobie miał".

"Fantasy" miał się oryginalnie znaleźć na "Listen Without Prejudice Vol. 1", ale z różnych powodów "zaginął w akcji" podczas wybierania ostatecznych utworów na tracklistę. Skończył jako utwór na stronie B amerykańskiej wersji singla "Freedom! '90" i brytyjskiej edycji "Waiting For That Day". Ale zawsze był jednym z ulubionych numerów wokalisty, wykonywanym m.in. podczas trasy "Cover To Cover" w 1991 roku, gdzie każdy z widzów na swoim siedzeniu znajdował darmową kasetę z tym utworem. "Fantasy" wróciło też do koncertowej setlisty dekadę później podczas trasy "25 Live tour".

Wideo George Michael - Fantasy (Audio) ft. Nile Rodgers

Nowa wersja "Fantasy" promuje dwupłytową wersję "Listen Without Prejudice Vol. 1 / MTV Unplugged", która do sprzedaży trafi 20 października. Ukazujący się pod tym samym tytułem 4-płytowy box zawierać będzie kod do pobrania utworu w wersji cyfrowej. Na rynek trafi też zremasterowana wersja "Listen Without Prejudice Vol. 1" na winylu.

Wydany oryginalnie w 1990 r. album przyniósł takie przeboje, jak m.in. "Praying For Time", "Freedom '90", "Waiting For That Day", "Cowboys and Angels" oraz "Heal The Pain". Choć "Listen Without Prejudice. Volume 1" rozszedł się na świecie w nakładzie przekraczającym 8 mln egzemplarzy, w USA określono go komercyjnym rozczarowaniem.

Clip George Michael Freedom! '90

Z kolei nakręcony w 1996 r. koncert z serii MTV Unplugged to z kolei przegląd największych przebojów Wham! i trzech pierwszych płyt George'a ("Faith", "Listen Without Prejudice Vol. 1" oraz "Older").



George Michael (1963 - 2016) 1 11 25 grudnia 2016 roku w wieku 53 lat zmarł George Michael - kompozytor, wokalista, producent, a także członek grupy Wham! Autor zdjęcia: Express Newspapers Źródło: Getty Images 11

George Michael sprzedał do tej pory 120 milionów płyt i na zawsze pozostanie jednym z najważniejszych wokalistów muzyki pop na świecie.



Z okazji premiery nowej płyty 1 listopada stacja Canal + w Polsce wyemituje film "Freedom", w którym narratorem jest sam George Michael. Oprócz niego, zobaczymy tu także takich artystów jak Stevie Wonder, Elton John, Liam Gallagher, Nile Rodgers, supermodelki z teledysku "Freedom! '90" (Naomi Campbell, Cindy Crawford, Christy Turlington, Tatjana Patitz i Linda Evangelista), Mary J. Blige, Tony Bennett, Mark Ronson a także Jeana Paula Gaultiera, Kate Moss, Jamesa Cordena i wielu innych.

George pracował nad filmem do samych Świąt Bożego Narodzenia w 2016 roku i jest to jego ostatnie dzieło.