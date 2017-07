Portrait przed premierą "Burn The World"

Heavymetalowcy ze szwedzkiej grupy Portrait przygotowali nowy album.

Portrait po raz czwarty /fot. Stefan Johansson /

"Burn The World", czwarta płyta podopiecznych Metal Blade Records, trafi do sprzedaży 25 sierpnia.



Reklama

W wersji CD znajdziemy bonusowy numer "The Sower's Cross". Płyta ukaże się także w kilku odsłonach winylowych oraz w postaci specjalnego boksu.



Okładkę zaprojektował amerykański artysta Adam Burke.



"'Burn The World' to nasz najdzikszy album, jeszcze mocniejszy i bardziej dynamiczny. To czysta heavymetalowa wściekłość" - napisali Szwedzi.



Na "Burn The World" gościnne wystąpili także mieszkający w Szwecji, włoski gitarzysta Set Teitan (Aborym, eks-Dissection) oraz Kevin Bower, muzyk angielskiej grupy Hell.



Z tytułowym utworem z albumu "Burn The World" Portrait możecie się zapoznać poniżej:

Wideo Portrait "Burn the World" (OFFICIAL)

Na płycie "Burn The World" usłyszymy 10 kompozycji. Oto ich tytuły:

1. "Saturn Return"

2. "Burn The World"

3. "Likfassna"

4. "Flaming Blood"

5. "Mine To Reap"

6. "Martyrs"

7. "Further She Rode"

8. "The Sower's Cross"

9. "To Die For"

10. "Pure Of Heart".