Popek: Duet z Marylą Rodowicz? "Może nasze drogi jeszcze się złączą"

W rozmowie z Interią Popek przyznał, że próbował nawiązać współpracę z Marylą Rodowicz, jednak zabrał się za to za późno i nie udało się dograć szczegółów. Raper nie wykluczył jednak wspólnego działania w przyszłości.

Popek na ramówce Polsatu /Mateusz Jagielski / East News

Przypomnijmy, że o potencjalnym duecie Rodowicz i Popka sporo mówiło się po tym, jak piosenkarka na Facebooku zaprezentowała nagranie, gdzie wykonuje fragment utworu Gangu Albanii "Dla prawdziwych dam".



Clip Gang Albanii Dla prawdziwych dam

Reklama

"Chciałabym zrobić piosenkę z Popkiem. Uwielbiam piosenki Gangu Albanii, są bardzo zabawne" - mówiła Rodowicz w rozmowie z "Super Expressem" i dodała - "Oczywiście, gdybyśmy mieli nagrać wspólny utwór, to musiałby być bez przekleństw".

Popek zapytany przez Interię, czy próbował dogadać się z Marylą Rodowicz w tej sprawie, stwierdził, że przegapił odpowiedni moment.

- Ja do pani Maryli próbowałem się odezwać już po czasie, a pani Maryla miała już inne zobowiązania. Może nasze drogi kiedyś się złącza, może nie... Ale pani Marylo kłaniam się bardzo nisko - oznajmił Popek.



Zapytany, czy myśli nad innymi duetami, raper stwierdził, że o propozycje się nie martwi.

- Mam bardzo dużo ofert muzycznych, tym bardziej po tym programie, kiedy już wszedłem w mainstream. Kłaniam się nisko zarządowi Polsatu za to, że wzięli mnie na swoje barki, bo ciężko się tańczy z Popkiem, jak się go nie zna i podać rękę, jak się go nie zna. Pani Nino, pozdrawiam!

Edycja "Tańca z Gwiazdami" wraz z Popkiem startuje już w piątek 2 marca.