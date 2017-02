Polscy geje nagrodzeni w Szwecji. Szampan od Pera Gessle z Roxette

Znani z nagrywania amatorskich teledysków do piosenek Roxette i Beaty Kozidrak polscy geje Jakub i Dawid zostali zaproszeni na galę szwedzkiego magazynu "QX". Tam niespodziewanie dla nich pojawił się Per Gessle z duetu Roxette i wręczył im szampana jako prezent na ich planowany ślub.

Per Gessle ofiarował Jakubowi i Dawidowi szampana od Roxette /materiały promocyjne

Przypomnijmy, że o Jakubie i Dawidzie zrobiło się głośno za sprawą wakacyjnego wideo nakręconego nad polskim morzem do piosenki "Some Other Summer" Roxette. Nagranie po kilku dniach trafiło do Pera Gessle, lidera szwedzkiej formacji.

W ciągu pół roku klip został odtworzony ponad 420 tys. razy. O polskiej parze napisały media z całego świata.

Będący od kilku lat parą Jakub i Dawid nagrali jeszcze swoje klipy do piosenek "Don't You Need Somebody" RedOne'a i "Niebiesko-zielone" Beaty Kozidrak. Ich filmiki wywołały falę hejtu, także na polską wokalistkę.



Polacy zostali zaproszeni na rozdanie nagród przez szwedzki magazyn "QX". Obaj mieli wręczyć statuetkę w kategorii duet roku. Tuż po ich wejściu na scenę prowadząca galę przerwała im jednak przemowę i ku ich kompletnemu zaskoczeniu na scenę wkroczył Per Gessle. Muzyk wzruszonej parze pogratulował teledysku i złożył życzenia z okazji zbliżającego się ich ślubu (wezmą go w Portugalii), a jako prezent od Roxette wręczył im szampana. Jakub i Dawid byli do tego stopnia zaskoczeni, że jeden z nich wprost zapytał Gessle, czy to naprawdę on.

Jak obaj podkreślają, był to jeden z najpiękniejszych momentów w ich wspólnym życiu, który zapamiętają na zawsze. Po emocjach na scenie Per Gessle zaprosił ich jeszcze na prywatne spotkanie.