Polscy fani Guns N' Roses protestują przeciwko Dodzie: "Najgorszy wybór"

Zapowiedź występu Dody z grupą Virgin przed Guns N' Roses wywołała furię wśród fanów amerykańskiej formacji. "Najgorszy wybór", "czy to żart?", "porażka" - to tylko kilka z łagodniejszych komentarzy, które pojawiły się na facebookowym profilu Gunsów.

Przypomnijmy, że 20 czerwca na Stadionie w Gdańsku zagrają Guns N' Roses. Amerykańscy hardrockowcy do Polski przyjadą w ramach światowej trasy "Not in This Lifetime Tour". U boku wokalisty Axla Rose'a po latach ponownie występują gitarzysta Slash i basista Duff McKagan.

Skład uzupełniają grający na klawiszach Dizzy Reed (u boku Rose'a od 1990 r.), gitarzysta Richard Fortus oraz perkusista Frank Ferrer. Niemal w ostatniej chwili klawiszowca Chrisa Pitmana (w zespole od 1998 r.) zastąpiła Melissa Reese, współpracowniczka Bryana "Brain" Mantii, perkusisty Gunsów w latach 2000-06.

Polskim supportem Gunsów w Gdańsku będzie wracająca po 10 latach grupa Virgin. Na jej czele stoją Doda (mogąca się pochwalić znajomością ze Slashem - wystąpiła z nim w duecie w przeboju "Sweet Child O'Mine" na solowym koncercie gitarzysty w Łodzi w listopadzie 2015 r.) i gitarzysta oraz kompozytor Tomek Lubert.

"Virgin to największa pomyłka. Poważnie, to zniszczy wszystko. Proszę o ponowne rozważenie swojego wyboru" - to jeden z najpopularniejszych komentarzy pod postem ogłaszającym supporty Gunsów w Gdańsku.

"Metallica ma Gagę, Gunsi mają Dodę... czekamy na Majkę Jeżowską supportującą Vadera!" - to kolejny wpis.

Polski fanklub Slasha przypomina negatywną reakcję publiczności na wspomniany wyżej występ Dody u boku gitarzysty Gunsów. "Ten support jest niewłaściwy - wyobraźcie sobie Miley Cyrus otwierającą koncerty GNR w Stanach. Jesteśmy rozczarowani. Możecie spodziewać się gwizdów i obraźliwych śpiewów" - deklarują sympatycy Slasha.



Niektórzy fani wprost nawołują do bojkotu zespołu Dody, a część wręcz rozważa oddanie biletu. Pojawiają się też obawy, że Doda może pojawić się gościnnie na scenie podczas występu głównej gwiazdy.



Virgin powrócił z wydaną w listopadzie 2016 r. płytą "Choni", zawierającą sześć premierowych utworów, pięć największych przebojów grupy (m.in. "Dżaga", "2 bajki", "Znak pokoju" i "Mam tylko ciebie") oraz dwa bonusy: remiks "Niebezpiecznej kobiety" (Forest) i "Hard Heart".

Sporą popularność zdobyły utwory "Niebezpieczna kobieta" (promujący nowego "Pitbulla") i "Kopiuj - wklej".

Bezpośrednim supportem Guns N' Roses w W Gdańsku będzie brytyjska grupa Killing Joke. Polscy fani zestawiają Virgin z innymi supportami na europejskiej trasie - wśród nich są m.in. The Darkness, Royal Blood, Mark Lanegan, Phil Campbell & His Bastard Sons (zespół gitarzysty Motorhead), Biffy Clyro, The Kills i Wolfmother.