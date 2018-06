Polscy artyści bez ogródek o polskiej reprezentacji. "Cieniasy", "Kpina"

Przegrany 0-3 mecz z Kolumbią na Mistrzostwach Świata w Piłce Nożnej w Rosji sprawił, że również muzycy ruszyli do podsumowań ostatnich wyczynów naszej reprezetancji. W mocnych słowach o kadrze wypowiedzieli się m.in. Tymon Tymański, Mielzky i KęKę.

Jan Bednarek i Grzegorz Krychowiak podczas meczu z Kolumbią /Andrzej Iwańczuk / Reporter

W niedzielę, 24 czerwca polska reprezentacja w swoim drugim meczu na mundialu podejmowała Kolumbię. Stawką było zachowanie szans na wyjście z grupy podczas mundialu. Polacy w fatalnym stylu ulegli rywalom 3-0, a swoją grą zawiedli kibiców.

W ostrych słowach na temat gry Polaków wypowiedzieli się też muzycy:

"Wyżelowane cieniasy... Wracajcie do swych klubików, zarabiajcie na emerytury. Zostaniecie zapamiętani jako stracona generacja. A szkoda, bo mieliście papiery i szanse na trochę więcej" - napisał zaraz po meczu Tymon Tymański.



"No to jak już wakacje, to tylko czekać na nowy BonSoul" - napisał Bonson, wrzucając zdjęcie uśmiechniętych piłkarzy na basenie.

"Moje typy na mecze z Senegalem i Kolumbią to w kolejności 2:1 i 3:0 dla nas. Niestety wyniki weszły tyle tylko, że dla naszych przeciwników. Smutek duży - bo nawet, jeśli od początku uważałem naszą grupę za trudną, nie spodziewałem się takiego obrotu sprawy" - podsumował Peja.



"Dobra zwijajcie k***a już do domu na bigos. KPINA" - skomentował Mielzky.



"Cała Polska się Domagała, a wyszła Siara. Szkoda, taki już jest sport. Dzięki za awans, bo mimo wszystko jestem z pokolenia dla którego to nie było oczywiste" - napisał na swoim Instagramie Piotr Siara, czyli KęKę.

"Zero celnych strzałów. Szkoda, że Janusze nie rzucą rac na murawę, żeby sędzia przerwał mecz zanim będzie piątka" - napisała Guova.



Porażkę Polaków skomentowali również m.in. Stasiak, Ras, Robert M.



Ostatni mecz na turnieju Polska rozegra 28 czerwca z Japonią.