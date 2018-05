Polsat SuperHit Festiwal w Sopocie: Sylwia Grzeszczak świętuje 10-lecie

W piątek 25 maja jubileusz 10-lecia na muzycznej scenie na scenie Opery Leśnej w Sopocie świętować będzie Sylwia Grzeszczak.

Sylwia Grzeszczak w "Idolu" /Polsat

Zanim rozpoczęła profesjonalną karierę, Sylwia Grzeszczak próbowała swoich sił w "Idolu", w którym jako 16-latka zaśpiewała piosenkę Whitney Huston "I Will Always Love You".

"Masz kawał głosu, śpiewasz czysto i w miarę przyzwoicie, tylko, że bardziej w miarę niż przyzwoicie" - mówiła jurorka Elżbieta Zapendowska po wykonaniu Houston, a Robert Leszczyński zachęcał do zmiany repertuaru.

"Nie jest rewelacyjna, ale jest taka jak ja, skromna" - mówił wówczas Kuba Wojewódzki.

Ostatecznie Sylwia odpadła przed finałem talent show.

W 2008 roku zaczęła odnosić pierwsze sukcesy. Wtedy do sprzedaży trafiła płyta "Ona i on" nagrana z przyszłym mężem Liberem (przeboje "Mijamy się", "Nowe szanse", "Co z nami będzie").

10 lat później Sylwia i Liber (w grudniu 2015 r. doczekali się pierwszego dziecka - córka Bogna) wypuścili kolejny wspólny singel "Dobre myśli".



